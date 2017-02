Vigili del fuoco: “Nessuna sottomissione al potere politico”

Il pompiere paura non ne ha. Ma guarda con preoccupazione il riordino del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, visto come “l’ennesimo tentativo compiuto dall’amministrazione di smantellare quel briciolo di residua autonomia dal potere prefettizio e dalla politica del Cnvvf”.

Il dibattito sulla riforma proposta dal ministero dell’Interno per la ‘prefettizzazione’ del Corpo, che verrà discussa mercoledì a Roma, infiamma anche Ferrara. A buttare benzina sul fuoco è la Funzione Pubblica Cgil Ferrara che, tramite il segretario generale Natale Vitali e i coordinatori provinciali Stefano Pirani e Francesco Pampani, si schiera contro l’idea di ‘gerarchizzare’ il Corpo, affidando a un prefetto l’incarico di capo, prima riservato ad un tecnico in tuta ignifuga.

“Mentre in tutta Italia, sui giornali, sui social, nelle curve degli stadi i vigili del fuoco sono osannati come ‘orgoglio nazionale’, ‘campioni del mondo’, ‘Italia migliore’ – nota il sindacato -, da parte dei nostri vertici siamo nuovamente costretti a subire frustrazioni e umiliazioni. Le nuove bozze dei decreti che dovrebbero riordinare i compiti, le funzioni e le carriere dei vigili del fuoco costituiscono un ritorno al passato che non siamo disposti a tollerare”.

Al grido di “meno prefetti più pompieri”, i vigili del fuoco rivendicano a gran voce il “ruolo di componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile, che deve diventare un fatto concreto sia nella gestione quotidiana del soccorso che nelle calamità che colpiscono il nostro Paese e la nostra funzione ‘sociale’ di organizzazione composta da professionisti e tecnici del soccorso”.

La Fp Cgil Vvf ha sempre rivendicato l’unificazione del vertice del Cnvvf e la restituzione ai pompieri della gestione di tutti gli affari del Corpo, visto che “sono cronaca di questi giorni le conseguenze nefaste della frammentazione della catena di comando e dell’incertezza delle competenze”.

Proprio in queste ore, anche il coordinamento regionale si sta attivando su diversi fronti per sensibilizzare il più possibile le autorità politiche e le istituzioni affinché “le parole e gli attestati di stima che giungono agli operatori ogni qualvolta intervengono, si trasformino in azioni politiche concrete volte alla valorizzazione delle competenze tecniche del Corpo e non alla sottomissione al potere burocratico e prefettizio. Noi non ci fermiamo”.