Messa nel primo anniversario della scomparsa di Don Poli

Nel primo anniversario della scomparsa di monsignor Umberto Poli, l’arcivescovo Luigi Negri celebrerà una messa in sua memoria nella parrocchia di Chiesuol del Fosso (via Bologna 624), il prossimo lunedì 13 febbraio alle ore 20.30.

Sacerdote dal 1964 e monsignore dal 2012, padre spirituale della Spal, insegnante alla scuola Tasso, don Umberto Poli è sempre stato attivo al servizio della Diocesi e del movimento di Comunione e Liberazione.

A Chiesuol del Fosso, negli oltre 40 anni da parroco, don Poli ha realizzato campi sportivi, un «Pala Nobis» per le feste e ha ospitato campi vacanza nella sua casa sull’Appennino: ha creato una grande famiglia.

Don Umberto Poli è mancato improvvisamente nel 2016, nel giorno di San Valentino.

Lo scorso anno le esequie solenni si sono svolte in Duomo, con la partecipazione di tutti i sacerdoti e il ricordo del vescovo, che ha descritto don Umberto come un parroco dalla fede «limpida, respirata fin da bambino, appresa da una realtà di vita». E ha raccontato la «grandezza umana» della pagina scritta da don Umberto: la gioia di stare con i piccoli e i giovani, di prendersi cura degli ammalati. Come un padre, come un amico.

Sul feretro, la maglia biancoazzurra: speciale «bandiera» a ricordare un sacerdote sportivo, un parroco amico. Che amava la vita. Don Poli era prima di tutto un uomo. E in questa sua umanità sapeva essere un «prete straordinario».