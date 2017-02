Leggere fa bene… anche ai cani abbandonati

E’ nata la nuova partnership tra Dogalize, il social network per cani e gatti numero uno in Italia, e lafeltrinelli.it, il sito e-commerce del Gruppo Feltrinelli, la catena di librerie leader in provincia di Ferrara.

Leggere un buon libro e aiutare i cani bisognosi non sono più due aspirazioni distinte. Basta solo scegliere i libri cartacei e digitali dalla sezione libri di Dogalize. Per ogni acquisto fatto sul sito Dogalize dell’intero catalogo lafeltrinelli.it verrà donato un pasto ad un cane ospite di una associazione o canile partner di Dogalize stessa.

“Contro l’abbandono dei cani un libro può fare la differenza”, questo lo slogan dell’iniziativa che vuole sensibilizzare tutti sul tema dei diritti degli animali e dare un aiuto concreto ai tanti animali abbandonati e bisognosi.

Con l’occasione Dogalize lancia la nuova rubrica del portale: “Recensioni a 4 zampe”, dove ogni mese saranno pubblicate non una, ma due recensioni di libri “pet friendly”. Del resto, come disse Groucho Marx, “all’infuori del cane, il libro è il migliore amico dell’uomo”.