Darwin Day 2017, “l’edizione più ricca della storia”

di Cecilia Gallotta

E’ giunta al suo nono anno l’iniziativa ospitata dal Museo di Storia Naturale di Ferrara, che quest’anno vede “il più ricco di tutti i Darwin Day della storia”, grazie alla collaborazione con l’Università di Ferrara e al patrocinio dell’associazione Nazionale Musei Scientifici.

In occasione della grande mostra “Pesci? No grazie, siamo mammiferi. Piccola storia naturale dei Cetacei”, si è tracciato il tema conduttore di quest’anno: un panorama sull’evoluzione e sull’ecosistema di questi affascinanti animali e sul loro ri-adattamento alla vita marina, di cui fornirà un quadro molto aggiornato la geologa del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Francesca Alvisi in una proiezione documentaristica giovedì 9 febbraio alle 21.

E’ infatti proprio di un “ri”adattamento che si tratta, perché “basti pensare che il progenitore del delfino aveva un’incredibile vicinanza al daino – spiega il docente Unife Giorgio Bertorelle – animale che sembrerebbe lontanissimo dall’ambiente acquatico. La storia dei mammiferi marini è una delle più interessanti in questo senso: tante specie hanno avuto un vero e proprio ritorno indipendente all’acqua, con tutte le difficoltà che ne conseguono (l’adattamento fisiologico, le immersioni, l’alimentazione) ma per le quali presentano eccezionali caratteristiche di adattamento. Se pensiamo che anche per noi è l’acqua la prima forma di approccio al mondo, possiamo provare meglio a immaginare questo ri-adattamento come qualcosa di incredibile”.

Ma le novità 2017 sono due, primi fra i quali i ‘venerdì guidati’ tramite cui il museo mette a disposizione un servizio completamente gratuito di guida al percorso espositivo a partire dal 10 febbraio e per tutti i venerdì successivi, grazie ai laureati in Scienze Biologiche attualmente in Servizio Civile presso il museo, fra cui Nicola Baraldi (n.baraldi@edu.comune.fe.it) che offrirà il percorso di visita compreso nel prezzo del biglietto, per il quale è sufficiente presentarsi alle 15.45 del venerdì prescelto.

“Citizien Science” – la seconda novità di quest’anno – presenta invece due progetti, uno dei quali affronta il tema del “Delta road kill” ossia degli animali investiti sulle strade del Delta del Po, il modo in cui le strade influenzano l’ambiente circostante, la causa di mortalità degli animali nonchè la fonte di pericolo per gli automobilisti. Il secondo progetto Cosmos (“Collecting Snails, Monitoring Snails”) mostra i cambiamenti avvenuti sull’ecosistema attraverso lo studio di molluschi terrestri e d’acqua dolce come le chiocciole teerestri, animali strettamente legati al microhabitat e quindi sensibili ai cambiamenti ambientali, cosa che li rende ideali soggetti di studio e ottimi indicatori biologici.

Giovedì 16 febbraio “avremo l’onore di ospitare Bruno Cozzi”, che alle 21 presenterà “Tutta la vita a testa in giù. Adattamenti dei Cetacei all’immersione”, provando a immaginarci queste specie “come degli eterni maratoneti del nuoto”. Valerio Manfrini di Zoomarine Italia, che ha contribuito alla realizzazione della mostra, darà poi la possibilità di dibattito sul tema discusso dei parchi zoologici giovedì 23, sempre alle 21.

Saranno i delfini i protagonisti dei due appuntamenti di giovedì 2 e 9 marzo, che rispettivamente ospiteranno Giovanni Bearzi e Annalaura Mancia in una rassegna sui ‘come e i perché’ di questi curiosissimi animali; mentre lascerà spazio alle balenottere e ai capodogli l’incontro con Sabina Airoldi di giovedì 16 marzo.