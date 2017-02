Nuova destinazione per il Museo della Nave Romana

Comacchio. Il percorso intrapreso per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2018 a Comacchio non si è di certo esaurito, anzi sta ancora dando i propri frutti avendo creato un precedente importante sul bisogno sempre maggiore della comunità di investire sulla cultura. Ed è, infatti, con questo spirito di continuità che si sono presentati in tantissimi oggi, nella Biblioteca Civica di Comacchio, per l’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale per aprire il dibattito sulla nuova destinazione da dare all’edificio che fino ad oggi ha ospitato il Museo del Carico della Nave Romana e che, una volta completato il trasloco dei reperti nel nuovo Museo Delta Antico, ritornerà a disposizione della comunità rimanendo, però, parte integrande del complesso culturale del centro cittadino.

“Vedere questa sala piena è veramente una grande soddisfazione – ha commentato il dirigente alla Cultura Roberto Cantagalli, aprendo i lavori – significa che c’è davvero la volontà di investire su un valore importante come è quello della cultura. Anche questa volta vogliamo utilizzare il metodo della co-progettazione e realizzare con voi un percorso partecipato che permetta, a noi, di conoscere le esigenze della comunità e, a voi, di proporre quali attività svolgere all’interno degli spazi”.

All’appuntamento di questo pomeriggio, il primo di una lunga serie, erano presenti anche il Sindaco Marco Fabbri e l’Assessore alla Cultura Alice Carli, ma soprattutto tanti privati cittadini, insegnanti, rappresentan na, in modo da permettere ai partecipanti al tavolo di discussione di poter conoscere esattamente quali sono gli spazi a disposizione e poter avanzare proposte concrete. La data verrà resa nota dall’Amministrazione Comunale non appena verrà fissata e l’incontro, anche in questo caso, sarà aperto a tutti.