Un forum civico per ritrovare i valori della sinistra

di Mattia Vallieri

Diritti, cultura e lavoro in senso ampio, compreso quelli nuovi e difficilmente raggiungibili dalla politica. Sono queste le basi fondanti su cui far ripartire un percorso di sinistra secondo il neonato forum civico di Ferrara, “un gruppo di persone e cittadini il cui comune denominatore è l’interesse verso la politica” come si definiscono loro stessi.

“Senza entrare in tatticismi dell’attuale panorama politico riteniamo che non si discuta abbastanza di cosa è una sinistra giusta in grado di parlare alle persone” introduce il professore universitario Gianfranco Franz che sul tema ha un opinione netta, non nascondendo critiche all’attuale dirigenza dei principali partiti del centrosinistra. “Oggi i nostri interlocutori sono principalmente un ceto medio borghese e persone con un livello culturale alto – afferma il portavoce del forum -. Abbiamo perso completamente il contatto con i nostri storici rappresentanti come la classe operaia e i giovani che preferiscono votare politici come Salvini”. Ma non è tutto: “Dobbiamo tornare a ragionare di lavoro e dare messaggi diversificati alle varie componenti sociali di riferimento – attacca Franz -. La sinistra non ha avuto il coraggio di fare del reddito di cittadinanza una propria bandiera e la Buona Scuola è stata un disastro”.

Sono diversi all’interno della sala a chiedere “un’idea di sinistra che oggi non esiste. Non ci riconosciamo più in questo campo e molti preferiscono votare per il Movimento 5 Stelle”. Da qui parte una riflessione su cosa deve fare la sinistra oggi, su dove vuole arrivare ed il primo a provare a dare risposte è il presidente di Arci Paolo Marcolini. “Bisogna ripartire da due temi essenziali che sono giovani e periferia investendo in cultura e formazione – sostiene Marcolini -. Dobbiamo concedere gli strumenti per spiegare ai cittadini che dare un diritto ad un migrante non significa toglierlo a noi”.

Sono diversi all’interno della sala a chiedere

un’idea di sinistra che oggi non esiste

Sulla questione dei tanti voti presi dal Movimento 5 Stelle a discapito del centrosinistra prova a ragionare Massimo Buriani: “Il punto centrale è la credibilità della politica che è bloccata, non trova soluzioni e non riesce a dare risposte alle persone – afferma l’amministratore unico delle farmacie comunali -. I grillini però non hanno un orizzonte ampio con un progetto ma si basano solo su azioni di protesta e su situazioni che non vanno”.

“La richiesta generale è di sicurezza vista in generale e di fronte a questo contesto, che ormai è mondiale, come riusciamo a tenere vivibile tutto?” domanda l’ex consigliere Renato Finco, un pensiero ripreso dal vicesindaco Massimo Maisto che analizza attentamente l’attuale situazione geopolitica. “Viviamo in una società che ha paura perché invecchiando si diventa più insicuri e Ferrara è una delle città più vecchie d’Italia – chiosa l’assessore alla cultura -. Bisogna parlare a tutti non solo ai giovani, che sono la minoranza della nostra parte di terra, inoltre è necessario fare chiarezza perché in un prossimo futuro assisteremo a grandi cambiamenti demografici che vanno capiti e governati”. Secondo Maisto “alla gente piace il politico che dice basta neri ma bisogna ragionare con intelligenza. Diritti e lavoro sono i pilastri della sinistra, sembrano ricette superate ma vanno invece recuperate perché quando assistiamo ad un voto di protesta significa che questi due fondamenti mancano”.