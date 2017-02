La nuova Pro Loco prepara il secondo “EcoCarnevale”

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. Dopo il rinnovo del consiglio direttivo la Pro Loco Codigoro riparte dall’‘Ecocarnevale di primavera’, manifestazione che nell’aprile 2016 riscosse un grande successo di pubblico e che verrà riproposto il 23 aprile con l’obbiettivo di diventare “un appuntamento fisso, alternativo al carnevale tradizionale”.

Inizialmente pensata come rivisitazione del classico carnevale codigorese intitolato a Barbador, la prima edizione ecologica perse la consueta collocazione ‘febbrarina’ slittando – per una serie di coincidenze e date già impegnate – al 3 aprile e trasformandosi in una più soleggiata e ancor meglio riuscita festa di primavera.

Per la serie squadra che vince non si cambia, confermata la collaborazione con le associazioni di volontariato, Avis, Aido, Pronto Amico, La Grande Sorella, e con i gruppi locali Team Bike Capitello, Circolo Nautico di Volano e Fotoamatori Codigoro, insieme al patrocinio dell’amministrazione comunale.

Raccolta l’eredità dell’ex consiglio, il nuovo gruppo – composto da Donato Zangirolami (presidente), Massimo Biolcatti (vice), Mirco Folli, Stefano Cantelli, Mirco Pregnolato, Davide Succi, Marco Marchi, Tiziano Tagliatti, Gianni Bondi, Leonardo Scarpa, Giorgio Giari, Dario Buora e Silvia Tagliati – è già al lavoro per coordinare le attività, compresa la realizzazione dei ‘fantaveicoli’ ecologici di qualsiasi natura, privi di motore a combustibile: bici, tandem, risciò che sfileranno per le vie del centro e in piazza Matteotti.

“Di comune accordo con tutti gli attori coinvolti si è deciso di mantenere la data post-pasquale. Inoltre – spiegano gli organizzatori – rinnoveremo la collaborazione con alcuni storici partecipanti del ‘Carnevale dei Fantaveicoli’ di Imola e con l’amministrazione comunale della città romagnola. Da qui la partecipazione, il prossimo 26 febbraio, alla storica manifestazione presso l’autodromo imolese, dove presenteremo alcuni dei nostri fantaveicoli più belli allo scopo di promuovere il nostro carnevale sostenibile”. L’invito è esteso a tutti.