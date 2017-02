Turismo. “Per fa crescere Comacchio servono più fondi”

Comacchio. “Se Comacchio, la sua costa ed il Parco del Delta vogliono crescere in termini di qualità ed offerta turistica (senza dimenticare l’indispensabile sviluppo occupazionale con particolare riferimento al mondo giovanile) – è necessario creare le premesse e gli investimenti – tradotto bandi economicamente adeguati – che permettano una politica di eventi continuativa, adatti ad un pubblico vasto”.

AsBalneari, Ascom Confcommercio e Confesercenti credono in modo unitario che la dotazione del recente bando di soli 100mila euro (al 50 % suddiviso tra Ente Camerale e Comune) sia insufficiente a garantire un ruolo di traino e quindi sollecitano in modo unitario ricordando: “Che in questo senso sono da privilegiare le forme di aggregazione che si stanno formando sulla Costa e che sono impegnate, nonostante le difficoltà del settore, affinché il turismo balneare possa essere di traino alla cultura. Proprio dopo l’esperienza di collaborazione che ha visto Comacchio impegnata nella competizione “Capitale Italiana della Cultura” non devono essere dimenticati gli sforzi fatti ed anzi vanno capitalizzati come opportunità. Servono dunque investimenti per realizzare una costa ed un delta pieno di divertimenti, opportunità e svago per i turisti italiani e stranieri, quest’ultimi ormai sono un dato in crescita sul nostro litorale” concludono AsBalneari, Ascom Confcommercio e Confesercenti.