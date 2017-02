Il Comue avvia la bonifica del Palaspecchi

Sono iniziati oggi, lunedì 6 febbraio, gli interventi programmati per la bonifica igienico-sanitaria del Palazzo degli Specchi.

I lavori prevedono una prima fase di attività di preparazione con lo sfalcio dell’erba, chiusura dei varchi, dei pozzetti e dei grigliati, quindi controlli degli accessi e ulteriore chiusura. Si procederà con i lavori più importanti, rappresentati dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree esterne di proprietà e interventi di derattizzazione nelle aree esterne e interne.

Tutte queste attività sono preliminari alla disinfezione dei cumuli di rifiuti presenti all’interno degli edifici, rifiuti che successivamente verranno smaltiti in discariche autorizzate. “Il Comune – si legge nella nota dell’amministrazione – effettuerà una vigilanza costante sulle attività svolte dalle ditte incaricate dalla Proprietà e sarà costantemente informato sull’evoluzione di tutte le lavorazioni”.

Non manca la nota critica di Nicola Lodi della Lega Nord: “Solita partenza annunciata, soliti due operai, solita passerella di assessore. Oggi si era deciso e annunciato di partire con operazioni di bonifica, chiusura pozzetti e sfalcio erba. Hera oggi doveva essere presente per iniziare le opere di bonifica. Ora si dirà che è colpa della pioggia? Ci sono tanti lavori da fare anche in caso di pioggia. Questa amministrazione si metta in testa che saremo presenti ogni giorno e verificheremo ogni istante della bonifica”.