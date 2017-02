Carife, Fabbri (Ln): “Il Pd la smetta con il teatrino”

“Il Pd la smetta con il teatrino che sta mettendo in scena da ormai troppo tempo e passi dalle parole ai fatti. Non si possono continuare a usare due pesi e due misure: da una parte Mps e dall’altra il resto del Paese. Sulle spalle di azionisti e obbligazionisti Carife si è fatta un’azione di ‘macelleria-sociale’, ma non permetteremo che questo continui”.

Alan Fabbri, capogruppo della Lega Nord in Regione Emilia Romagna è ‘tranchant’ e richiama alla propria responsabilità i parlamentari del centrosinistra e i membri del Governo.

“Il Pd – attacca Fabbri – dorme, qualche parlamentare si sveglia adesso, come ad esempio l’onorevole Bratti e la senatrice Bertuzzi, giusto perché si comincia a parlare di ritorno alle urne, ma nel concreto stanno facendo solo confusione. Per quanto ci riguarda, invece, abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e andiamo avanti con la richiesta dei risarcimenti e le azioni di tutela dei cittadini, trattati in maniera differente rispetto al caso Monte dei Paschi”.

E dopo avere lanciato la proposta di aprire uno “Sportello finanziario”, gestito con la collaborazione esperta della Lega Nazionale dei Consumatori in tutte le amministrazioni comunali che si renderanno disponibili ad aprire un punto di ascolto, Fabbri rilancia la sfida. “Vogliamo dare una voce alternativa ai risparmiatori, rispetto a quella delle banche. Metteremo in campo la nuova fase della nostra programmazione territoriale, che andrà dall’Alto al Basso Ferrarese iniziando con una campagna informativa, che toccherà i vari Comuni. Ma non solo – continua -, vogliamo che obbligazionisti e azionisti siano rimborsati al 100 per cento e che il Governo e la maggioranza la smettano di giocare allo struzzo mettendo la testa sotto la sabbia fingendo che nulla stia accadendo. Ricordo a tal proposito che proprio la Lega come annunciato dall’onorevole Gianluca Pini, sta portando avanti la stesura di una ‘legge ponte’ per dare la possibilità a tutti quei danneggiati Carife e non solo, la cui istanza di indennizzo è stata rigettata o mai depositata, di attingere direttamente al fondo di solidarietà”.

“Sulle spalle della nostra gente – conclude – non si scherza. E se qualcuno pensa di fare pagare alle nostre famiglie gli errori altrui ha sbagliato di grosso e non glielo permetteremo”.