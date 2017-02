Il cinema si fa musica con Marescotti e Cantarini

MusicFilm si evolve da semplice spettacolo a vero e proprio festival. E’ la novità principale della seconda edizione del concerto-show dedicato alle colonne sonore che andrà in scena giovedì 23 febbraio alle 21 presso la Sala Estense di Ferrara dopo la prima edizione sperimentale avvenuta lo scorso giugno.

Quest’anno per ricordare e celebrare la musica da film e il cinema in generale saliranno sul palco come ospiti d’onore Ivano Marescotti, attore e regista di cinema e teatro, e Giorgio Cantarini, celebre attore per aver interpretato il ruolo del piccolo Giosuè accanto a Roberto Benigni nel film premio oscar “La Vita è bella”, che verranno intervistati come testimoni della loro stessa esperienza cinematografica.

Il grande schermo perderebbe però gran parte del suo fascino senza la musica. Musicisti e cantanti (famosi e non) saranno protagonisti di questa serata riproponendo in una chiave inedita le colonne sonore del musical cinematografico come Andrea Poltronieri, Anna Liotti, Anita Balboni e i cantanti della prestigiosa Bsmt di Bologna e la Lag School of dance e musical di Ferrara.

Ci sarà spazio anche per ridere e divertirsi con Paolo Franceschini che racconterà a modo suo, in chiave ironica e bizzarra, la storia del cinema. La comicità si alternerà a momenti parzialmente didattici per conoscere la storia che si cela dietro ai brani più amati. Così che all’emotività del ricordo e della nostalgia si leghi una conoscenza che lo renda ancora più saporito. A tal proposito MusicFilm ha scelto di coinvolgere due docenti e esperti di colonne sonore di musical della prestigiosa Bsmt di Bologna: Gabriele Bonsignori e Maria Galantino.

“MusicFilm vuole diventare un festival umile ma capace di celebrare e raccontare la musica e il cinema anno per anno – racconta Edoardo Boselli, autore del format e conduttore della serata -. A tal proposito il titolo della nuova edizione è ‘MusicFilm – 2° festival delle colonne sonore’. La novità di quest’anno, e il tema centrale che caratterizza la seconda edizione, è il musical. Non c’è competizione, non c’è una gara ma con l’aiuto di artisti emergenti e professionisti, si andrà a riscoprire le origini di esso, tutti i tipi di musical che affrontano il mondo della danza, del canto e della recitazione dal punto di vista cinematografico”.

Cambia il fulcro dello show, adatto a tutte le generazioni per riproporre e riscoprire in chiave leggera e frizzante opere di grandi compositori che hanno lasciato una grande impronta nel cinema italiano e internazionale, ma rimane la finalità benefica. Quest’anno il ricavato sarà devoluto ai progetti della Fondazione Telethon.

Per informazioni e prevendita visitare il sito www.ticketland2000.com oppure scrivere a cbenvenuti@rt.telethon.it o contattare il numero numero 340 1854140. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara in collaborazione con Lag School of dance e musical, Bsmt di Bologna, Lions Club Ferrara e Radio Sound.