La Bondi nella tana della capolista

La Bondi nella tana della Virtus Bologna capolista:“ Cerchiamo continuità – dice coach Furlani alla vigilia – andremo a Bologna senza pressioni ma per fare del nostro meglio contro un avversario fortissimo.”

Ventesima giornata di campionato che si conclude con il posticipo di questa sera (martedì 7 febbraio) alla Unipol Arena, dove la Bondi affronterà la capolista Virtus Bologna.

Situazione leggermente instabile per i felsinei, che si ritrovano sempre soli al comando, anche visto l’inaspettato stop casalingo di Treviso, ma con una condizione fisica non delle migliori.

Tra acciacchi vari e stop prolungati da parte di buona parte dei giocatori chiave bianco-neri, la formazione di coach Ramagli non si allena a ranghi completi da due settimane a questa parte ed i risultati sul campo dimostrano una lieve flessione.

Reduci infatti da due stop consecutivi, prima a Mantova poi contro Ravenna sempre in trasferta, alle Vu Nere verrà chiesto di riprendere il cammino in campionato ancora meglio se in casa davanti al proprio pubblico.

Ferrara invece arriva più in fiducia, dopo la bella vittoria contro gli Stings, alla prima in panchina del neo-coach Furlani.

Alla vigilia del match, poche pressioni per i bianco-azzurri, che di certo non verranno messi alla gogna nel caso di una sconfitta contro la capolista, però che dovranno e, anzi vorranno, dare continuità al loro processo di crescita, stimolati pure dalla folta schiera di tifosi (oltre un centinaio) ferraresi al seguito.

ROSTER

IL QUINTETTO – Bologna salvo imprevisti schiera in cabina di regia il play-maker Marco Spissu, non al top fisicamente in queste ultime uscite, ma che sarà della partita (10 pti e quasi 3ast. a partita) assieme alla talentuosa guardia americana Michael Umeh (17 pti, 3 rimb. e 2 ast. di media oltre ad un pericoloso 45% da dietro l’arco). Nello spot di ala piccola Guido Rosselli (10pti, 6 rimb. e 4 ast.), preziosissimo per la sua duttilità sia offensiva sia difensiva. Sotto canestro una coppia lunghi di tutto rispetto, formata dal secondo Usa Kenny Lawson (21pti e 9 rimb.) e dall’ultimo acquisto Davide Bruttini – alla sua terza partita in maglia Virtus – che scende di categoria dalla Leonessa Brescia e che dovrà inserirsi ancora al meglio negli ingranaggi delle Vu Nere.

PANCHINA: La panchina è profonda e di qualità per i virtussini, che potranno schierare la batteria di giovani talenti provenienti dalle loro “cantere” giovanili come Lorenzo Penna, Tommaso Oxilia e Alessandro Pajola tutti classe ’98/’99 a malapena maggiorenni. I più navigati Gabriele Spizzichini a dare fiato al reparto esterni ed il veterano Francesco Michelori a cambiare i lunghi completano la rosa a disposizione di coach Alessandro Ramagli.