Inaugurata la sede della cooperativa Infermieri Ferrara

«Siamo soddisfatti per questo nostro traguardo e piacevolmente sorpresi per le molte persone che sono passate all’inaugurazione della nostra sede, mostrando riconoscimento e interesse per il lavoro che svolgiamo. Ora la sfida è quella di farci conoscere ancora di più sul territorio e ampliare i servizi che offriamo in ambito sanitario e assistenziale».

Sono le parole di Simone Ronchej, presidente di Infermieri Ferrara, la cooperativa che sabato 4 febbraio ha inaugurato la sede amministrativa, in via Comacchio 89 a Ferrara.

«Una cooperativa – afferma Chiara Bertelli, referente territoriale di Legacoop Estense, che ha contribuito alla nascita della cooperativa grazie allo sportello startup – nata quasi quattro anni fa dall’iniziativa di alcuni professionisti, in risposta a un crescente bisogno di assistenza qualificata. Crediamo che professionalità e competenza siano le leve su cui puntare per distinguersi in un mercato complesso come quello sanitario e assistenziale. Soddisfazione anche per l’aumento del numero dei soci lavoratori, che da 3 sono passati a 7, la maggior parte al di sotto dei trent’anni. Un risultato non scontato di questi tempi».