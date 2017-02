Kaos, cambio alla guida: lascia Fernandez, torna Andrejic

Cambio alla guida per tornare… al punto di partenza. Il Kaos ha improvvisamente sollevato Julio Fernandez dall’incarico di allenatore della prima squadra dopo neanche un anno di mandato.

La guida della formazione estense torna così a mister Velimir Andrejic, che ha già diretto l’allenamento di lunedì al PalaHiltonPharma. La società non rivela i motivi di questa crisi interna che ha portato a riaffidare la panchina a ‘Vezza’, mettendo da parte il tecnico spagnolo.

L’ormai ex mister Fernandez era subentrato a Andrejic, rimasto nello staff della prima squadra in qualità di viceallenatore, lo scorso marzo dopo una trattativa lampo. L’avvicendamento con l’allenatore galiziano, che in Italia ha vinto due scudetti con Marca e Luparense, era stato accolto con favore ma, stando all’attuale situazione, non ha dato gli effetti sperati.