Sisma. Forza Italia: “Diparità tra Emilia Romagna e Centro Italia”

Il coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Palmizio ha presentato un’interrogazione (in allegato) al presidente del Consiglio per far luce sulla disparità di trattamento che i governi di questi anni hanno messo in atto, penalizzando i cittadini dell’Emilia Romagna che hanno vissuto, così come le popolazioni del Centro Italia, il dramma del terremoto, con molte abitazioni private e aziende ancora in attesa di ricostruzione.

Nell’ambito di questi sfortunati eventi esiste una diversa attenzione e disponibilità da parte dello Stato malgrado circostanze del tutto simili. Infatti il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 stabiliva “contributi per la ricostruzione del 100% per le case “principali”, ovvero le prime case e le abitazioni con regolare contratto di affitto. Tale contributo si riduceva al 50% per le case non principali”.

Invece il D.L. n. 189 del 17/10/ 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (in Centro Italia) l’art. 6 comma 2 lettera c) stabilisce che “sono ammesse al contributo del 100% anche le abitazioni non principali” si ravvisa inoltre un’altra disparità all’interno dello stesso D.L. n. 189: l’art. 6 comma 5 stabilisce che “per gli immobili non principali che si trovino fuori dal cratere, ma comunque nel territorio delle stesse Regioni interessate, il contributo sia solo del 50% a meno che non facciano parte delle Unità Minime d’Intervento (UMI) in centri storici e borghi caratteristici. In tali casi il contributo è del 100%”.

In ragione di tutto questo Palmizio chiede al Governo la modifica dei regolamenti sin qui applicati per il Sisma 2012, allineandoli a quelli dell’attuale D.L. n. 189 in qualsiasi punto ove appaiano differenze di trattamento.

Questo, in proposito, il commento della coordinatrice provinciale di Forza Italia Paola Peruffo e della vice coordinatrice Cristina Coletti.

“Come Forza Italia Ferrara troviamo sia assolutamente ingiusto assistere a una disparità di trattamento tra singoli territori dello stesso Stato italiano colpiti da terribili calamità naturali. Il tutto reso ancora più grave dal fatto che sia per il sisma del 2012 in Emilia che per quello che sta ancora tormentando il Centro Italia si è deciso di nominare lo stesso commissario straordinario Vasco Errani. Ci auguriamo che il presidente Gentiloni abbia la forza e l’autorevolezza di rinsaldare un principio di giustizia e di equità nei confronti di cittadini, senza creare privilegi che non hanno motivo di esistere”.