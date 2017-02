Un questionario per valorizzare il centro storico

Cento. Partecipazione e programmazione. Con questo intento l’Amministrazione Comunale di Cento, in collaborazione con le associazioni di categoria, distribuirà da lunedì 6 febbraio un questionario agli esercenti del centro storico. L’obiettivo è recepire le osservazioni sul grado di soddisfazione circa la nuova organizzazione degli eventi natalizi e le eventuali proposte in merito, così da continuare a migliorare la pianificazione delle manifestazioni, affinché costituiscano sempre più un volano per l’economia del territorio.

Dodici le domande, riferite a diverse tematiche. Dal programma delle iniziative messe in campo nel corso delle recenti festività natalizie, alla collaborazione con il vicino Comune di Pieve di Cento. Dall’assetto delle attrazioni, come luminarie e pista di pattinaggio, alla percezione di un aumento di visitatori e di un incremento nell’attività. Dalla sperimentazione introdotta nel servizio di raccolta porta a porta, alla pulizia dei portici. Fino a ciò potrebbe contribuire rendere più vitale il centro storico.

«L’analisi delle risposte che verranno fornite rappresenterà una sorta di ‘mappa’, un ulteriore elemento per calibrare e migliorare le proposte natalizie e non soltanto – spiegano il sindaco Fabrizio Toselli e il vice sindaco Simone Maccaferri -. Sono fondamentali, da un lato, la programmazione e la possibilità di partire con un bagaglio di informazioni e di idee per la prossima stagione; dall’altro, la collaborazione e il coinvolgimento, imprescindibili per la realizzazioni di manifestazioni più partecipate e attrattive. Desideriamo introdurre un metodo nuovo, fondato sulla sinergia con la città e con il territorio».

In quest’ottica dunque l’invito è a dedicare qualche minuto di tempo alla compilazione del questionario.