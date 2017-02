Ricostruzione verso “Obiettivo 2019”

Cento. ‘Obiettivo 2019’. L’Amministrazione Comunale di Cento ha fissato questa data per restituire alla comunità gli edifici pubblici e i beni monumentali che le sono stati strappati dal terremoto nel maggio 2012.

Di pari passo muove l’impegno per avanzare rapidamente anche nella ricostruzione privata, di cui si riportano i numeri complessivi e quelli riferiti all’ultimo semestre.

Sono state accettate un totale di 389 pratiche Mude: dal mese di giugno ne sono state accolte 29. Le istanze ammesse al contributo con ordinanza sindacale sono 280 (72%): le assegnazioni in questi sei mesi 48 (12%).

Risultano concessi con cambiale un totale di 57.720.733 di euro: il 37% da giugno, per un importo di 21.403.529 di euro. L’importo erogato a Sal (avanzamento lavori) ammonta 30.359.038 di euro: 681.138,89 euro negli ultimi mesi.

Le istanze in istruttoria per la valutazione di assegnazione contributo sono 99 (25%); le rigettate ammontano a 13.

«Come annunciato già in campagna elettorale, intendiamo imprimere una forte accelerazione a questo percorso – conferma il sindaco Fabrizio Toselli –. Abbiamo individuato il 2019 come anno di svolta, in cui vogliamo essere pronti con la parte pubblica e teniamo che anche tutti i cittadini possano essere per allora nelle loro abitazioni».

A confermarlo proprio le cifre. «I dati testimoniano un cambio di passo – rimarca il primo cittadino -. Ciò è legato al particolare impegno profuso in questa direzione e all’arrivo del nuovo dirigente. In questi mesi, inoltre, abbiamo organizzato diversi incontri con tecnici e proprietari per affrontare i casi più difficili e sbloccare situazioni complicate, come è stato per alcuni complessi (Umi) del centro storico fermi da tempo».

È stato inoltre introdotto un nuovo elemento di garanzia.

«È stata chiesta all’ufficio Mude una specifica ricognizione sui subappalti nei cantieri della ricostruzione – spiega Toselli -. È infatti importante porre attenzione anche a questo aspetto, a tutela della legalità e di tutte le realtà economiche coinvolte. Dobbiamo quindi essere molto bravi per conciliare controlli e trasparenza con la necessità di accelerare la ricostruzione, dal momento che sono trascorsi quasi cinque anni dal terremoto. Sono comunque soddisfatto del ritmo sinora impresso».

Fra le prossime scadenza anche la dismissione dai moduli abitativi, che ospitano ancora 8 nuclei, 3 a Cento, 3 ad Alberone e 2 a Casumaro.

«Quella dei moduli è una soluzione che io all’epoca non avevo condiviso e che ora si deve superare. Come detto, abbiamo avuto diversi incontri in Regione, per sbloccare situazioni complesse e per avviare un percorso fattivo anche in tal senso. Nel corso di questi momenti è stato possibile anche porre la questione delle pertinenze, spesso danneggiate per somme cospicue, non ammesse a contributo, ma su cui si pagano le tasse. Nell’immediato post sisma non costituivano certo una priorità, ma è arrivato il momento di cercare soluzioni e dare risposte anche a questi cittadini».