La Baltur batte San Vendemiano ma perde Vico

Al Pala Ahrcos la Baltur ritrova la vittoria dopo due stop consecutivi, ma non può gioire per l’infortunio di Vico, che nella giornata di oggi, lunedì 6 febbraio, si sottoporrà ad ulteriori accertamenti ma, se verrà confermata la rottura del tendine d’Achille, rivedrà il campo soltanto tra sei mesi.

Contro San Vendemiano, Cento presenta coach Moffa in panchina e Botteghi nei primi cinque con Chiera, Vico, Bedetti e Pignatti. In avvio la partita stenta a decollare, la mira dei locali non è certamente quella dei giorni migliori e gli ospiti colgono l’occasione per rimanere in scia con un ispirato Rossetto.

A neanche 8 minuti dalla palla a due, Vico si accascia al suolo e subito si capisce la gravità della situazione. L’argentino viene portato fuori dal campo in barella e immediatamente soccorso, ma la Baltur è sotto shock e la Rucker Sanve ne approfitta per chiudere avanti la prima frazione con Barbon (13-16).

Nel secondo quarto Pignatti e Andreaus suonano la carica, Cento si porta avanti e successivamente sfiora la doppia cifra di vantaggio (29-20), ma poi si rilassa e San Vendemiano accorcia le distanze e ripristina la parità a quota 35 con Carlesso e Pin Dal Pos. Un mini break propiziato da Pignatti e Botteghi consente ai padroni di casa di rientrare negli spogliatoi sul 40-35. Nella ripresa si accende Antelli (40-39) ma un Andreaus da ben 16 punti nel solo terzo periodo ricaccia indietro gli avversari, ispirando un 39-6 che permette ai biancorossi di allungare (79-45, 31′) e gestire le energie negli ultimi 9′.

Menzione speciale, dunque, per un Davide Andreaus da 33 punti, 9 falli subiti, 8 rimbalzi e 47 di valutazione in 26′, e per Corrado Moffa, che da martedì lascerà la panchina a Giovanni Benedetto, il quale dovrà subito fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni, alla vigilia della difficile trasferta sul campo di una Milano che ha ritrovato entusiasmo e gioco in seguito al cambio di allenatore, all’arrivo di Motta e al ritorno di Ghiacci.

BALTUR CENTO-RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO 89-61

PARZIALI: 13-16, 27-19, 26-10, 23-16.

CENTO: Vico 4, Chiera 12, Andreaus 33, Bedetti 10, Pignatti 10, D’Alessandro 2, Brighi 9, Botteghi 3, Farabegoli, Caroldi 6. All. Moffa.

SAN VENDEMIANO: Fazioli, Varaschin 6, Rossetto 19, Carlesso 10, Antelli 12, Buscaino, Masocco 2, Pin Dal Pos 6, Muner, Barbon 6. All. Volpato.

ARBITRI: Tarascio, Giunta.