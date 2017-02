Sorpresi con attrezzi da scasso mentre perlustrano la zona industriale

San Giuseppe. Stavano con tutta probabilità perlustrando la zona industriale di San Giuseppe di Commacchio per preparare un colpo, ma i carabinieri li hanno notati e fermati.

I due – entrambi cittadini bulgari ma domiciliati nel Napoletano, rispettivamente di 55 e 38 anni – hanno attirato l’attenzione dei militari della stazione di Porto Garibaldi per il fare sospetto con cui si muovevano alle due della notte: si avvicinavano con l’auto ad alcuni fabbricati, li osservavano dall’interno del veicolo e a volte scendevano per un breve giro fuori dalla macchina o per fumare una sigaretta, per poi risalire e ripartire fino alla prossima tappa.

Dopo alcuni di questi “sopralluoghi”, sempre osservati dai carabinieri, la pattuglia – in abiti borghesi e con auto in tinta civile – ha deciso di fermarli in un’area ben illuminata, sottoponendo i due a un accurato controllo con la banca dati delle forze di polizia e a una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo: nell’auto infatti sono stati ritrovati diversi oggetti atti allo scasso, prontamente posti sotto sequestro.

I due uomini sono stati denunciati a piede libero per possesso in concorso di oggetti atti allo scasso e anche per falsità materiale commessa da privato in atto pubblico: hanno infatti mostrato ai carabinieri un falso tagliando di revisione dell’automobile che stavano usando.