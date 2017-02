Pericolose buche su Superstrada e Adriatica

Le piogge di questi giorni, cadute dopo un lungo periodo di siccità, hanno aperto pericolose buche lungo la Superstrada Ferrara-Mare e lungo la Statale 16 “Adriatica”, rendendo rischiosa la circolazione dei mezzi.

A segnalarlo è la Polizia Stradale di Ferrara, che raccomanda prudenza agli automobilisti nel percorrere le due arterie, visto che già qualche vettura è finita in panne per via di danni alle sospensioni e agli pneumatici.

Sia la Polizia Stradale che il presidente della Provincia, Tiziano Tagliani, hanno segnalato la situaazione all’Anas, richiedendo interventi di messa in sicurezza del manto asfaltato.

“La Superstrada Ferrara-Mare versa in condizioni di dissesto ora aggravato dalle piogge cadute in questi giorni e chiedo ad Anas di intervenire quanto prima per ristabilire più adeguati livelli di sicurezza”. Così ha scritto Tagliani al compartimento dell’Emilia-Romagna dell’azienda nazionale per le strade, facendo presente la gravità della situazione. In particolare, il presidente Tagliani ha segnalato il tratto che va dall’ingresso a Comacchio fino a Ostellato. “Un problema – aggiunge Tagliani – ulteriormente peggiorato dal transito di mezzi pesanti con trasporti eccezionali, le cui autorizzazioni all’utilizzo della superstrada sono rilasciate dall’Anas stessa”.

Tutto questo nonostante i lavori di risanamento del piano viabile attuati lo scorso autunno sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi e avviati da Anas per un investimento complessivo di circa 3,4 milioni di euro nell’ambito dell’operazione “#bastabuche sulle strade”.