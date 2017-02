La Spal tra le grandi del Viareggio Cup

di Andrea Mainardi

Arriva un altro importante risultato per la società biancoazzurra, che vede ripagati i propri investimenti nel settore giovanile con l’invito alla prossima edizione del prestigiosissimo torneo giovanile di Viareggio. Era infatti dal lontano 1956 che la Spal non partecipava a questa rassegna sportiva ma ora potrà mostrare quanto di buono fatto negli ultimi anni mettendo in mostra la propria Primavera.

La ‘Viareggio Cup’, come viene chiamata oggi, si disputerà dal 14 al 30 marzo e vi parteciperanno trenta squadre italiane ed estere. La competizione inizierà con dieci gironi da quattro squadre ciascuno, avanzeranno le prime classificate e le sei migliori seconde. Mercoledì avverrà il sorteggio di questa prima fase e la Spal ha ottenuto anche la possibilità di giocare una partita al centro sportivo di via Copparo, per dare modo alla città di stringersi attorno ai propri giovani atleti.

Naturalmente grande soddisfazione per questo ennesimo risultato da parte del patron Francesco Colombarini: “è una partecipazione alla quale tenevamo molto, sono tanti gli aspetti positivi di questa cosa per la società e per la città”. Un grande occasione come sottolinea il presidente della Spal Walter Mattioli: “ringrazio la Lega di serie B per la collaborazione, è una grande opportunità alla quale parteciperemo con un’ottima squadra che ha giocatori che vengono osservati da importanti club di serie A. Esserci è motivo di orgoglio per la società e per la città, siamo felicissimi di partecipare a questo prestigioso torneo giovanile dove faremo sicuramente bella figura”.

Finalmente quindi il settore giovanile spallino trova una meritata valorizzazione secondo il direttore generale Davide Vagnati: “è un grande vanto per noi partecipare a questo torneo, giocheremo la prima fase nelle zone limitrofe di Firenze e faremo anche una partita qui al centro sportivo. Questo evento ci porterà a valorizzare il lavoro svolto sul settore giovanile dando ampio spazio ai nostri ragazzi”.

Uno dei grandi artefici di questo successo è il direttore del settore giovanile della Spal Ruggero Ludergnani: “all’inizio era stata una ‘boutade’ ma poi questa opportunità si è concretizzata. Tutto questo è molto importante per l’immagine della società e ringrazio la dirigenza per il lavoro svolto. Mercoledì ci saranno i sorteggi, il poter disputare qui una partita darà modo a tanti di essere vicino a questi ragazzi che stanno facendo molto bene. Al torneo avremo tre fuoriquota classe 97’, il resto della squadra sarà composto da ragazzi che vanno dal 98’ al 99’ come annate e stiamo pensando di inserire un paio di 2000’”.

Ciliegina sulla torta, la Spal ha premiato (e blindato) quello che forse è il suo giocatore più promettente ovvero Alessandro Di Pardo, mezz’ala del 99’, facendogli firmare il suo primo contratto da professionista lungo due anni e mezzo.