Previsioni del 7 febbraio

Ferrara

Condizioni di tempo instabile al mattino con deboli piogge sparse; fenomeni n esaurimento nel pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +12°C

Emilia

Deboli piogge al mattino sulla Romagna, parzialmente nuvoloso sui restanti settori, ma con tempo asciutto; locali nevicate in appennino oltre gli 800 metri. Ciel parzialmente nuvolosi al pomeriggio su tutto il territorio, ma con assenza di fenomeni. Nuvolosità anche compatte in serata ma senza fenomeni di rilievo associati.

Italia

Tempo generalmente stabile e asciutto su quasi tutte le regioni settentrionali con cieli poco o parzialmente nuvolosi, nelle prime ore del mattino qualche addensamento in più associato a residue piogge si concentrerà sulla Romagna. Nubi in aumento al Nord Ovest in serata.

Al centro nuvolosità inizialmente compatta sulle regioni adriatiche con qualche pioggia lungo le coste e brevi nevicate in Appennino oltre i 1000 metri, migliora nel corso della giornata con precipitazioni in esaurimento. Ampie schiarite lungo il versante tirrenico con cieli sereni o poco nuvolosi.

Variabilità a tratti perturbata su gran parte delle regioni meridionali con piogge alternate a schiarite attese in Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia e Calabria. Tempo in prevalenza asciutto altrove con ampie aperture del cielo. Temperature minime in diminuzione, in rialzo invece le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it