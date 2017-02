Ladro inseguito e arrestato, feriti due agenti

Ladro inseguito e bloccato dagli agenti delle Volanti, che hanno così sventato un furto in appartamento in via della Siepe, rimanendo feriti nella colluttazione.

Ieri pomeriggio, attorno alle 17.30, è stato arrestato S.A., un croato 39enne residente in provincia di Rovigo, per i reati di tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo – che ha precedenti specifici e in passato è stato arrestato altre tre volte per furto – si trovava in compagnia di un complice con la chiara intenzione di compiere un furto in abitazione in una delle villette a schiera di via Siepe, sapendo che i proprietari erano usciti poco prima. Una vicina di casa ha però notato i due individui armeggiare nel giardino dell’abitazione e ha avvertito subito il 113.

Sul posto si sono portati due equipaggi delle Volanti proprio mentre i malviventi, dopo aver forzato un cancello, erano intenti a scardinare la porta blindata della villetta. A quel punto i due si sono dati alla fuga e ne è nato un inseguimento: gli agenti di una Volante sono rimasti in auto per tentare di chiudere la strada ai fuggitivi, mentre l’equipaggio della seconda Volante ha inseguito i ladri a piedi, riuscendo però a raggiungerne solo uno in via della Flora. Non è stato facile bloccarlo, dato che il malvivente risultava di corporatura piuttosto robusta (per la precisione 104 chilogrammi di peso), e infatti i due agenti sono rimasti feriti rispettivamente al braccio e al collo, con 8 giorni di prognosi dopo le cure del pronto soccorso.

Il complice dell’uomo arrestato, che è stato descritto dai poliziotti intervenuti come un giovane magro, esile e alto, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul posto è stato trovato e sequestrato un cacciavite che i ladri stavano usando per forzare l’ingresso dell’abitazione presa di mira.

Per il 39enne S.A., che risulta essere coniugato con quattro figli, il Pm ha disposto la traduzione in carcere in attesa della direttissima. Il suo arresto è stato anche il frutto della pronta segnalazione di una cittadina che, avendo notato qualcosa di anomalo, non ha esitato ad avvertire le forze dell’ordine. È della dirigente dell’Upgsp della Questura, Luciana Fusco, l’appello ai cittadini a collaborare con la Polizia di Stato: “Visto che si promuovo i controlli di vicinato, l’invito è quello di segnalare sempre ogni situazione o movimento sospetto, consentendoci così di intervenire tempestivamente”.