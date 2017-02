Garage a fuoco, distrutte quattro auto e un mezzo agricolo

Comacchio. È stato quasi certamente un corto circuito dell’impianto elettrico di una vettura in sosta a provocare ieri sera l’incendio in un’autorimessa in località Valle Pega, nel comacchiese.

L’allarme è scattato attorno alle 21.30, con immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Comacchio e Portomaggiore. L’intervento è durato qualche ora, dato che le fiamme partite da una delle auto hanno aggredito anche le altre vetture parcheggiate.

Nel rogo sono andate distrutte quattro automobili e un mezzo agricolo, un caricatore agricolo con benna.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Comacchio. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco le cause dell’incendio sembrano essere accidentali.