Contenzioso Bonifica, “Imu aggiuntiva alle tasche dei cittadini”

In vista della campagna elettorale per il rinnovo di alcune amministrazioni locali, il M5S Ferrara riaccende l’attenzione per “una vicenda che non fa certamente onore all’immagine della politica nei riguardi dei cittadini della provincia di Ferrara: il contenzioso, controverso e assai oneroso, tra alcune amministrazioni comunali ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara relativo all’Imu sugli impianti idrovori, che ricade in ultima analisi sui contribuenti”.

Le opere di bonifica (impianti idrovori, canali, manufatti di regolazione strutture operative), sono beni di proprietà pubblica e di vitale importanza per la vita del nostro territorio, di proprietà dello Stato e dati in gestione ai Consorzi di Bonifica ai fini della sicurezza idraulica, ambientale e produttiva per l’attività delle imprese agricole e anche di altri settori.

“Il Consorzio non trae alcun reddito da queste attività – sottolinea il gruppo pentastellato -, infatti è del tutto evidente la differenza con una concessione demaniale per uno stabilimento balneare che utilizza una porzione di spiaggia, o un concessionario autostradale che incassa un pedaggio; non possiamo non essere stupiti che tale concetto venga stravolto spesso nelle sedi delle commissioni tributarie, come è evidente dalle diverse sentenze”.

Il Movimento 5 stelle si è occupato a più riprese di questa vicenda attraverso diverse azioni politiche che hanno visto il coinvolgimento diretto dei vertici della bonifica, come nella seduta di prima e Terza Commissione Consiliare congiunta informativa del 10 maggio 2016. Dopo l’ incontro, che sembrava aver suscitato interesse da parte di diversi componenti della maggioranza del Pd, il consigliere M5S Claudio Fochi ha ripetutamente sollecitato una collaborazione concreta che era stata promessa in quella sede al fine di creare un documento da portare all’attenzione regionale.

“Nello scorso autunno, preso atto che tale impegno non si è concretizzato – denunciano i pentastellati – è stato presentato un odg a sola firma 5 Stelle, in cui si chiede al sindaco ed alla giunta l’impegno ad attivarsi presso gli organi competenti dell’amministrazione regionale e i parlamentari di riferimento a livello nazionale affinché assumano piena consapevolezza dell’incongruità della tassazione Imu su impianti idrovori e conseguentemente mettano in atto ogni strumento in proprio potere per fare in modo di eliminare questa inopportuna imposizione fiscale a garantire che il gettito dell’ imposizione Imu sulle idrovore venga utilizzato interamente per la manutenzione idraulica del territorio comunale, a supporto del lavoro del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara”.

L’odg è ancora in attesa di essere calendarizzato ma “ci auguriamo – auspica il M5S – che il riaprirsi del dibattito su di un tema che ha decisive implicazioni per la vita del nostro territorio, con importi che oggi sfiorano i 2.800.000 euro, come riportato dal presidente Dalle Vacche, acceleri l’arrivo dell’odg al dibattito in consiglio comunale”.

Il movimento aggiunge un ulteriore elemento di riflessione rivolto all’amministrazione ed in particolare all’assessore al Bilancio: “se è vero che con l’attuale normativa 1/3 degli introiti fiscali legati all’Imu vengono riversati al Ministero delle Finanze a Roma, ne consegue che su 2.800.000 euro richiesti dai Comuni, circa 930.000 verrebbero di fatto persi da un territorio le cui strutture di bonifica e viarie sono sempre più in difficoltà. Infine, se da un lato i Comuni danno atto dell’importanza vitale della funzione della Bonifica sul territorio ferrarese, dall’altro quella stessa funzione viene indebolita, trasformando di fatto i Consorzi in ‘sostituti d’imposta’ costretti ad imporre una sorta di Imu aggiuntiva alle tasche dei cittadini. Si proverà a chiarire questa contraddizione nel dibattito consiliare, quando ne verrà data l’opportunità”.