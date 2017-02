Pattinatori Estensi conquista tre ori ai regionali

Inizio di stagione strepitoso per i Pattinatori Estensi che hanno incantato il palazzetto della sport di Riccione nei giorni 4 e 5 febbraio, accompagnate come sempre dall’allenatrice e coreografa Cinzia Roana che sta portando le ragazze dell’agonismo ad elevati livelli di tecnica e preparazione.

Sabato sono scesi in gara i tre quartetti della squadra: per la categoria jeunesse due nuovissime coreografie hanno positivamente colpito i giudici. Le ragazze di Illusion composto da Francesca Sorio, Silvia Mondaini, Agnese Ugatti e Alessia Polastri hanno conquistato il 5 posto eseguendo egregiamente il loro “The king of Wonkas”, mentre Alice Vecchi, Beatrice Azzari, Aurora Cariani e Giorgia Mantovani del quartetto Fantasy hanno letteralmente incantato per grazia, eleganza e precisione, con il loro pezzo “L’incessante viaggio dell’acqua” conquistando un meritatissimo primo posto.

A seguire le ragazze del quartetto Pleasure, Anna Pennini, Martina Ravani, Federica Faccini e Giulia Mantovani hanno riconfermato la loro bravura nei panni de “La piccola fiammiferaria” ottenendo la seconda medaglia d’oro della giornata nella categoria Quartetti Divisione Nazionale.

Domenica è sceso in pista il gruppo Crew al completo con Irene Turchi, Martina Fregnani e le new entry Martina Ravani e Mariasole Guerzoni nella categoria gruppi jeunesse. Cinzia ha realizzato per loro un’originalissima coreografia ricordando Edward mani di forbice. “Il misterioso Edward” ha convinto i giudici e ha regalato alle ragazze la terza medaglia d’oro del campionato.

I tre quartetti ed il gruppo accedono quindi al prossimo campionato italiano che si svolgerà a Reggio Emilia dal 16 al 19 marzo. A chiudere magnificamente il campionato è anche la classifica finale per società dove la Pattinatori Estensi si piazza ancora una volta prima.