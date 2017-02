Giulia Innocenzi: “Gli allevamenti intensivi sono una tortura legalizzata”

di Mattia Vallieri

“Il Made in Italy viene considerato un prodotto alimentare sicuro e di eccellenza, ma nella mia indagine durata un anno e mezzo mai avrei pensato di vedere certe cose e posso dire che gli allevamenti intensivi sono una tortura legalizzata”.

Non usa mezzi termini Giulia Innocenzi durante la presentazione del suo ultimo libro ‘Tritacarne’, una indagine sulle condizioni degli animali negli allevamenti intensivi che andrà in onda anche sulla Rai con ogni probabilità a fine febbraio.

“Una delle immagini più forti che mai riuscirò a togliermi dalla testa è quella di un allevamento di suini nel bresciano che faticavano a muoversi per quanto erano ammassati e praticavano atti di cannibalismo delle estremità” racconta la conduttrice televisiva, spiegando che “il problema si poteva migliorare mettendo un po’ di paglia per i maiali che non viene invece posizionata perché rappresenta un costo per l’allevatore. Piuttosto per evitare il cannibalismo tra suini si preferisce tagliargli la codina, pratica quest’ultima permessa dalla legge”.

Secondo Innocenzi “il benessere animale serve sia per una questione etica ma è anche una tematica sanitaria. Gli allevamenti utilizzano più antibiotici che gli esseri umani e l’Italia è terza in Europa per la somministrazione di medicinali agli animali”. L’attenzione della conduttrice di sposta successivamente proprio sulla condizione degli animali all’interno degli allevamenti.

“Abbiamo creato un sistema in cui dentro un capannone bisogna stipare il maggior numero di animali – attacca l’autrice del libro -. Quando arriva un virus si crea una sorta di bomba ad orologeria ed inoltre, con gli allevamenti intensivi, si sono selezionate razze più adatte ai ritmi di questi metodi”.

Tutto questo ha portato “in un solo anno a triplicare in Italia il numero dei vegani che hanno superato il milione” sostiene la Innocenzi, che snocciola successivamente altri dati sul tema.

“Noi italiani mangiamo 92 kg di carne a testa all’anno che è il triplo di quello che prescrive la dieta mediterranea seguita solo dal 10% della popolazione – chiosa la conduttrice-. Tutte le autorità mondiali della sanità ci dicono di diminuire il consumo di carne mentre l’Europa sta decidendo di promuovere e incentivarne l’utilizzo”.

Non mancano alcuni punti su cui, secondo l’opinione dell’autrice, “è fondamentale intervenire subito e non capisco perché ancora non si sia fatto nulla a livello legislativo. Con alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle presenteremo alla camera un pacchetto di proposte che prevede l’obbligo di etichettatura trasparente dei metodi di allevamento perché il solo Made in Italy non basta più. Inoltre chiederemo l’obbligo di installazione di telecamere negli allevamenti”.

“Battiamo i pugni in Europa anche per avere informazioni e trasparenza su cosa mangiamo ed aiutiamo gli allevatori che producono con metodi diversi da quelli intensivi” afferma Innocenzi, concludendo che “non mi aspettavo di essere bersaglio dialcuni vegani per la foto con Vissani e per essermi definita quasi vegana. D’altra parte invece mi ha fatto piacere essere stata contattata da operai, allevatori e responsabili di consorzio”.