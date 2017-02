La Krifi Caffè sfata il tabù Conselice

La 4 Torri si dimostra più forte della tradizione negativa e di un primo set con vari black out, imponendosi sull’ostico campo di Conselice e proseguendo in questo modo la propria corsa al vertice della classifica.

Bernard e compagni non iniziano propriamente con il piede giusto, alimentando le paure della vigilia: 8-6 al primo time-out tecnico e poi estensi sempre a rincorrere la compagine romagnola che si aggiudica il set per 25-17.

Alla partenza in salita la Krifi Caffè contrappone una seconda frazione di grande orgoglio e determinazione. Martinelli getta nella mischia Zambelli e qualcosa cambia nell’impostazione: 3-8, 11-19 e finale in crescita per i ferraresi che pareggiano i conti dei set.

Combattuto e quasi interamente sul filo di lana il terzo set (7-8 e 14-16) ma a prevalere è il maggior tasso tecnico dei granata, bravi a segnare le distanze nel finale, dove si rivede Govoni in cabina di regia.

Sull’onda dell’entusiasmo i granata volano nel quarto (4-8 e 11-16) salvo qualche problema sul finale, ma riescono comunque a spuntarla senza troppi affanni. La netta vittoria con Monselice consente a Montichiari di mantenere la vetta, con un punto di vantaggio sulla 4 Torri, ma la Martinelli-band tiene il passo e in Romagna non era facile.

La sfida continua il prossimo weekend, con i granata impegnati sabato 11 febbraio alle 20 al Pala Hilton Pharma contro Isola della Scala.

Conselice – Krifi Caffè 4 Torri Volley Ferrara: 1-3

Parziali: 25-17, 18-25, 21-25, 21-25