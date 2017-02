Calcio dilettanti. Poker Argentana, scatto Reno Centese

di Andrea Mainardi

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, spicca la vittoria dell’Argentana che ha la meglio sul fanalino di coda Bellaria per 0-4. Sugli scudi Grazdhani e Tumolo entrambi a segno. Domenica amara invece per il S. Agostino che esce sconfitto da Riccione per 1-0 e si vede risucchiare nei pressi della zona playout, ora distante solo tre punti.

Risultati:

Bellaria Igea Marina – Argentana 0-4

Faro – Corticella 0-2

Faenza – Granamica 2-0

Massa Lombarda – Marignanese 0-1

Real S. Lazzaro – Old Meldola 1-0

Classe – Progresso 4-1

Cervia – Rimini 0-1

Castrocaro – Sasso Marconi 3-0

Sampierana – Savignanese 2-0

Classifica:

Rimini 61 Sasso Marconi 52 Classe 45 Castrocaro 43 Marignanese 42 Massa Lombarda 40 Savignanese 39 Progresso* 37 Fya Riccione* 37 Faenza 36 Granamica* 36 Argentana 34 Real S. Lazzaro 34 S. Agostino 28 Corticella 25 Sampierana* 23 Cervia 20 Faro* 18 Old Meldola* 17 Bellaria Igea Marina 14

*Una partita in meno

Nel girone C di Promozione rinviate per maltempo Casumaro – Basca e Gualdo Voghiera – S. Maria Codifiume. Bene la Copparese che vince 1-0 contro il Casalecchio grazie al gol di Evali allo scadere del primo tempo. Dura solo un tempo invece il Mesola che va avanti sul campo del Medicina con la rete al 23’ di Codignola ma si fa rimontare nell’ultimo quarto d’ora di gara e perde 3-1. Si salva al 93’ invece la Portuense a Lavezzola che dopo essere passata in svantaggio al 66’, è graziata da Telloli al 93’ bravo a ribadire in rete dopo un rimpallo. Tanto nervosismo nel finale con una rissa che porta a diversi espulsi negli spogliatoi, tra cui quattro giocatori rossoneri. Ne approfitta il Reno Centese che balza al secondo posto vincendo 0-3 sul campo della Vadese. A segno Buganza su rigore al 34’, Quaquarelli al 51’ ed Olivo al 58’.

Risultati:

Sparta Bolognese – Anzolavino 1-2

Casumaro – Basca rinv.

Copparese – Casalecchio 1-0

Medicina Fossatone – Mesola 3-1

Conselice – Porretta 4-1

Lavezzola – Portuense 1-1

Vadese – Reno Centese 0-3

Gualdo Voghiera – S. Maria Codifiumerinv.

Sesto Imolese – Sanpaimola 0-4

Classifica:

Sanpaimola 48 Reno Centese 43 Portuense 42 Copparese 41 Casalecchio 41 Medicina Fossatone 40 Anzolavino 38 Lavezzola 34 Gualdo Voghiera* 31 Vadese 30 Sparta Bolognese 29 S. Maria Codifiume* 28 Basca* 24 Sesto Imolese 21 Conselice 20 Mesola 18 Casumaro** 13 Porretta* 11

*Una partita in meno

** Due partite in meno