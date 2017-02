Alessia Piccinini: “La danza, per me, è tutto”

Alessia Piccinini è una giovanissima ballerina che, nonostante l’età, possiede una maturità ed un amore per la danza che la rendono unica e di notevole spessore. A breve compirà 17 anni e frequenta il quarto anno al liceo delle Scienze Umane Carducci di Ferrara.

Il suo percorso nella danza, Alessia lo inizia molto presto e il punto di riferimento non può che essere molto importante: “Sin dalla tenera età ho sempre ammirato mia madre (Valeria Poltronieri) mentre ballava”, afferma, “tutt’ora lei è la mia insegnante di danza; da quando ho 3 anni pratico danza classica, moderna e modern – jazz”.

Questa realtà rappresenta davvero tantissimo per Alessia: “Questa arte, per me, è tutto: rappresenta il mio sfogo. Ballare mi suscita emozioni stupende, mi rende più forte e determinata nell’affrontare i piccoli ostacoli della vita quotidiana; è libertà di movimento ed espressione. In ogni performance cerco di dare il meglio di me stessa, impegnandomi a trasmettere le mie sensazioni alle altre persone che sono lì a guardarmi”.

Come accennato, la maturità è molto marcata in questa giovane promettente ragazza: “Sono cresciuta in una palestra con specchi e sbarra, è l’ambiente in cui mi sento più a mio agio! Come dico sempre: lotta per i tuoi sogni, mai arrenderti”.

Concludiamo con i progetti futuri, che sono ben chiari e prestigiosi: “Spero vivamente di continuare a ballare, mi piacerebbe aiutare mia madre con le bambine più piccole ed aprire una scuola tutta mia. Per ora posso dire che, grazie ad un ballerino che è venuto a farci uno stage poche settimane fa, sto riuscendo a prendere più spinta verso il mio sogno: infatti sono stata invitata ad un concorso a Roma, mi sto preparando con impegno e dedizione. Ringrazio davvero tanto mia madre per avermi trasmesso tale passione”.