Trofeo Otto Comuni, sorpresa per la tappa a Mesola

La pioggia non ha bagnato ma “accarezzato” i podisti del trofeo Uisp Otto Comuni e come un abbraccio Mesola ha accolto i 400 podisti della terza tappa corsa domenica sotto la perfetta organizzazione di Atletica Delta Ferrarese.

Il meteo avverso non ha scoraggiato neppure i più piccoli che con il solito entusiasmo sono stati i primi a partire, le novità di giornata in questo settore sono state le presenze nei 1500 metri dei forti giovani di Atletica Delta che li hanno vinti, sia al maschile con Ion Boestean, che in quello femminile con Elena Bobafè (seconda Anna Mangolini).

Nelle gare adulti vincitori diversi dalle precedenti tappe: in campo maschile la vittoria come lo scorso anno è andata ad un atleta di origini magrebine, Sid Agla, che a sorpresa si è presentato al via.

Il vincitore della maratonina d’inverno di S.Bartolomeo in Bosco non ha avuto rivali ed ha vinto senza neppure “sudare tanto” e facendo gara solitaria al comando, ma la sorpresa è stata la seconda posizione di Alfredo Tartari (che potrebbe essere balzato al comando del giro degli Otto Comuni), completa il terzetto da podio della Quadrilatero Federico Soriani, solamente quarto il vincitore di domenica scorsa Vincenzo Esposito.

La gara femminile ha avuto ancora una volta la sua giovane “regina” Caterina Mangolini, l’allieva di Atletica Delta ‘libera’ da cross regionali Fidal ha portato autorevolmente punti importanti alla sua società battendo nettamente una comunque ottima Elenia Agnoletto, terza Claudia Sgarbanti. Domenica a Copparo si correrà la quarta e penultima tappa.

Cat primi passi

Maschile

1 Fabio Biolcati Rinaldi – atl. delta

Cat pulcini

maschile

1 Kevin Dal Passo – Faro

Femminile

1 Madeleine Minelli – argine Berra

Cat esordienti

maschile

1 Francesco Bigoni – atl. Delta

Femminile

1 Alice Simani – faro

Cat ragazzi

maschile

1 Nicolò Astori – quadrilatero

Femminile

1 Giada Marini – faro

Cat cadetti

Maschile

1 Ion Boestean – atl. Delta

Femminile

1 Elena Bonafè atl. Delta

Cat allievi

Maschile

1 Adimasu Asado Centese – 19,20

2 Alfredo Tartari – quadrilatero

Femminile

1 Caterina Mangolini – atl. Delta

Km 6 Maschile

1 Said Agla – quadrilatero- 19,20

2 Alfredo Tartari – quadrilatero- 20,01

3 Federico Soriani – quadrilatero- 20,03

4 Vincenzo Esposito – run atletic team (PD) 20,06

5 Daniele Di Fresco – faro – 20,08

6 Adimasu Asado – Centese 20,14

7 Simone Massarenti – atl. Delta – 20,21

8 Diego Fusetto – avis Taglio di Po 20,38

9 Matteo Fusetto – avis Taglio di Po 20,41

10 Paolo Lodo – intesa S.Paolo 20,48

Km 6 Femminile

1 Caterina Mangolini – atl. Delta 22,39

2 Elenia Agnoletto – faro 23,59

3 Claudia Sgarbanti – atl. Estense 24,01

4 Chiara Pacchiega – quadrilatero – 24,03

5 Giorgia Mancin – running Comacchio 24,30

6 Sandra Tiozzo – avis taglio di Po 24,32

7 Elisabetta Lambertini – quadrilatero 25,13

8 Marilida Tedesco – centese 25,17

9 Cinzia Fogli atl. Delta 25,18

10 Rita Telloli – atl. Delta 26,09