Spal, settimana di fuoco in vista di Entella

Dopo l’impegno casalingo contro l’Ascoli, i biancazzurri riprenderanno l’attività da oggi, lunedì 6 febbraio, in vista del match sul campo della Virtus Entella, in programma sabato 11 febbraio alle 18 allo stadio comunale di Chiavari (GE).

Di seguito il programma degli allenamenti settimanali e degli eventi che vedranno la presenza di giocatori e dirigenti:

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO: alle ore 11,30, nella sala stampa del Centro di via Copparo, si terrà una conferenza societaria nella quale verrà ufficializzata la partecipazione della Primavera biancazzurra alla 69° edizione del torneo internazionale “Viareggio Cup” che avrà inizio il prossimo 13 marzo. Alle 14,30 la prima squadra sarà in campo per la seduta di allenamento.

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO: doppia seduta di allenamento: mattino ore 10, pomeriggio ore 14,30. Sempre nel pomeriggio (con orario da definire), vi sarà conferenza stampa con la presenza di un giocatore biancazzurro.

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO: seduta di allenamento alle ore 14,30. Alle ore 18 una rappresentanza spallina si recherà in visita al Bar Cristal di Bondeno, sede del club biancazzurro affiliato al Centro Coordinamento Spal Clubs di Ferrara.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO: nel primo pomeriggio (con orario da definire) si svolgerà la conferenza stampa settimanale del tecnico della Spal Leonardo Semplici, che presenterà la prossima gara di campionato contro la Virtus Entella. Alle ore 14,30 seduta di allenamento a porte chiuse. Alle 18 alcuni giocatori presenzieranno ad un evento organizzato in collaborazione con il partner commerciale “Ford Stracciari”, all’interno della concessionaria di via Padova 197 a Ferrara.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO: seduta di allenamento alle ore 14,30 a porte chiuse. Al termine, la squadra partirà per il ritiro di Chiavari.