Spal, al via la prevendita per Virtus Entella

Nella mattinata di oggi, lunedì 6 febbraio, aprirà la prevendita alla gara Virtus Entella-Spal, programmata allo stadio comunale di Chiavari (già stadio del Littorio) sabato 11 febbraio alle 18.

Per i tifosi spallini, il settore ospiti sarà formato da Gradinata Nord e Distinti Laterali Nord Scoperti con capienza di 1729 posti.

La vendita dei ticket sarà affidata al circuito Etes.it, che abiliterà la distribuzione solamente i locali affiliati (consultare www.etes.it per verificare eventuali punti vendita fuori Ferrara).

In provincia di Ferrara, l’unico locale abilitato sarà la Tabaccheria Massarenti in via Pomposa 29.

I residenti in Emilia-Romagna potranno acquistare se in possesso di tessera del tifoso (Fidelity Card) e solamente per il settore ospiti.

La società ligure partecipa al progetto “Porta un amico allo Stadio”, ovvero ad ogni tessera del tifoso (Fidelity Card) potrà entrare allo Stadio un tifoso non fidelizzato.

Il costo dei tagliandi sarà il seguente: Settore Ospiti 10 euro più 1,50 euro per diritti di prevendita; Distinti Laterali Nord Scoperti intero 13 euro più 1,50 per diritti di prevendita (10 più diritti di prevendita ridotti per over 65, donne, ragazzi dai 12 ai 17 anni, invalidi non 100%); 2 euro per bambini da 7 a 11 anni; bambini/e under 6 anni gratis con accredito da richiedere direttamente alla società Virtus Entella attraverso mail accrediti@entella.it.