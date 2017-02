Un ‘cicloaperitivo’ con i rifugiati

Il prossimo ‘cicloaperitivo’ della Fiab Ferrara porterà gli amanti delle due ruote in un centro di accoglienza per conoscere i rifugiati politici.

L’iniziativa è prevista sabato 11 febbraio con ritrovo alle 9 in piazza Cattedrale. Si partirà poi in direzione Casaglia per raggiungere la sede “Jerry Masslo” di via di Valle Lunga dove la cooperativa Camelot accoglie chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese originario a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziali, di nazionalità, o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra.

Nel corso dell’incontro i partecipanti saranno accompagnati da addetti di Camelot del settore giuridico che spiegheranno la legislazione riguardante il settore e illustreranno le attività della cooperativa. Sarà poi possibile parlare con le persone ospitate nella sede per conoscere le loro storie e mettere in pratica un positivo processo di integrazione. L’escursione terminerà entro le 12.30.