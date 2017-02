Despar 4T, missione compiuta a Bologna

Missione compiuta per la Despar 4T che passa, abbastanza agevolmente, sul campo della giovane formazione del Pontevecchio. La Despar 4T ha sempre condotto la gara e dopo l’inizio autoritario (0-12) ha poi gestito il vantaggio contro un Pontevecchio che non ha mai mollato.

E’ proprio da quest’ultima caratteristica degli avversari che la squadra di Cavicchioli ha dovuto guardarsi e infatti, con il passaggio a zona 3-2 e un Galassi davvero indiavolato, i padroni di casa sul finire del quarto hanno tentato il riaggancio portandosi, a meno di un giro d’orologio, al minimo svantaggio di 23 a 25.

Il richiamo ai ferraresi di una più attenta difesa soprattutto dai tiri dalla lunga (solo tre falli compiuti dopo 14 minuti sono un segnale di troppa rilassatezza), ha risistemato il punteggio a favore della squadra di Ferrara che comunque ha perso il parziale del secondo quarto.

Nella ripresa Parmeggiani e Ranzolin hanno dato il la per rimettere un gap più rassicurante tra le squadre, mentre il Pontevecchio ha perso il magico feeling, fin lì avuto, con le bombe. Il terzo quarto si chiude a favore di Ferrara per 41 a 59 e questo è quasi un via ai titoli di coda dell’incontro. Anche un ultimo colpo di coda di una Pontevecchio mai doma, con il solito Galassi, non serve per intimidire la Despar e il momentaneo più 9 del 37’ si dilata poi al 63 a 77 finale.

La Despar si aggiudica quindi la sua seconda vittoria consecutiva dopo il letale inizio di girone di ritorno. Con questa si assesta ancor di più in zona play off, vero importante traguardo per quest’anno. Pur facendo i conti con tanti problemi fisici che stanno disturbando, non poco, la truppa ferrarese, la tenuta mentale permette alla squadra di Cavicchioli di continuare con un passo da prime compagini. L’apporto di tutti gli effettivi è certamente l’aspetto più premiante in questa fase complicata dai malanni.

Il prossimo turno casalingo, sabato 11 febbraio, vedrà i granata affrontare il Bologna Basket 2016 nell’ennesimo appuntamento da sfruttare per consolidare una già ottima classifica.

POL. PONTEVECCHIO – DESPAR 4 TORRI 63–77 (13-23, 20-16, 8-20, 22-18)

Pontevecchio: Varotto 6, Folli, Galassi 22, Riguzzi, Carella 8, Brancaleoni 4, Torriglia 9, Mantovani, Bergami, Buriani 14, Vetere. All. Angori.

Despar 4T: Paccagnella, Ranzolin 16, Pederzini 15, De Ruvo 14, Nanni, Parmeggiani 13, Ghedini 5, Brandani 4, Ballardini 4, Verde, Chiusolo 6. All. Cavicchioli, vice Paggetti