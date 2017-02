Il forte vento spazza via gli alberi

Scatta l’allerta della protezione civile per forti piogge e vento. La prima conseguenza del maltempo si è registrata nel pomeriggio di domenica quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Bondeno e Copparo per la caduta di tre alberi, crollati in strada sotto la furia del vento.

Ma il fenomeno è destinato a perdurare per tutta la notte e nella giornata di lunedì. L’allerta diramata dalla protezione civile è infatti valida per 30 ore, dalle 18 di domenica fino alla mezzanotte di martedì.

Il territorio regionale, si legge nel bollettino, sarà interessato da precipitazioni che potranno essere di intensità anche elevata. L’aumento della ventilazione interesserà i rilievi e la fascia costiera nella seconda parte della giornata di lunedì 6 febbraio, con direzione da nord-est, con valori medi superiori a 55 km/h (30 nodi) e raffiche fino a 92 km/h (50 nodi).

Preoccupazione anche per lo stato del mare, previsto agitato al largo con un’altezza stimata dell’onda superiore a 2,5 metri, ma soprattutto per la criticità idraulica e idrogeologica per cui è stata attivata una fase di attenzione e preallarme.