Giovane fermato in auto con coltello e tirapugni

Girava in macchina con un coltello con lama di 5 centimetri e un tirapugni. Nei guai un ucraino di 22 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Il ragazzo è stato fermato a bordo della sua auto nella mattinata di sabato, durante un servizio straordinario di controllo del territorio a cui ha partecipato con due pattuglie il Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale” di Bologna.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri dotata di sistema di blocco mentre all’interno del bagagliaio della vettura è stato rinvenuto un tirapugni in metallo.

Accompagnato in questura per gli accertamenti del caso, il 22enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.