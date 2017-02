Esplosione in appartamento per una fuga di gas

Cento. Un’esplosione innestata da una fuga di gas ha svegliato di soprassalto l’intero vicinato. Lo scoppio è avvenuto poco prima di mezzanotte in un appartamento al quinto piano di via Carpeggiani a Cento.

La deflagrazione ha abbattuto il muro del vano cucina dell’abitazione. In quel momento nella stanza si trovava una donna che è rimasta leggermente ferita a causa dell’improvviso botto. Il forte boato ha scosso il quartiere e sono diverse le chiamate giunte ai vigili del fuoco.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Cento che, in un intervento durato quasi tre ore, sono riusciti a mettere in sicurezza il palazzo. Intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Cento per i rilievi e i soccorsi del 118 per prestare le prime cure alla donna ferita.