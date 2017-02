Basket. La Bonfiglioli prima controlla la gara poi crolla

Una B.ethic dai due volti esce sconfitta da Udine, 61-47, al termine di una gara prima controllata e poi persa nel secondo tempo. Peccato per le biancorosse, in difficoltà offensiva contro la zona avversaria.

La cronaca. Ferrara parte con quintetto il Cupido, Missanelli, Miccio, Diene e Furlani. È 2-6 al 3′ con 4 punti in un amen di capitan Miccio. Al 6′ debutta Cigic e le estensi provano la fuga con la tripla dì Cupido (13-8), a cui risponde però subita Mancabelli. All’8′ arrivano i primi due punti italiani di Cigic, segnati dalla lunetta, mentre per Udine Vicenzotti è già in doppia cifra mentre Ofomata è ben limitata da Diene (al 10′ Ferrara è avanti 21-17). Nel secondo do periodo c’è equilibrio in apertura: Udine arriva al pari al 13′ con la tripla di’ Vicenzotti (23-23). Diene però non ci sta e arriva in doppia cifra per il 31-27 del 18′, mentre il tempo si chiude sul 35-27 con i 16 punti di Diene ma anche con i tre falli di Miccio e Furlani. Alla ripresa delle ostilità si segna poco e la B.ethic rimane avanti, 36-32 al 24′, prima che Udine torni pericolosamente a contatto e passi in vantaggio al 28′ (37-40). È la svolta della gara con la squadra di Chimenti in pieno blackout offensivo (44-38 al 30′). Le biancorosse non ne hanno più ormai è le padrone di casa scappano, 48-38 al 32′. Rispondono Missanelli e Cigic da tre punti con la B.etich che torna a meno 4 al 34′ (48-44) ma sarà un fuoco di paglia. Ofomata e Dal Pozzo ricacciano Ferrara a meno 11 al 37′ (56-45) e quindi per il finale 61-47.

I tabellini

Delser Udine 61: Bianco 4, Ciotola, Beltrame, Mancabelli 15, Sturma, Mio, Vicenzotti 19, Pontoni, Da Pozzo 4, Rainis 6, Ofomata 13; All. Medeot

B.ethic Ferrara 47: Cigic 5, Cecconi ne, Bona ne, Cupido 15, Diene 17, Miccio 4, Santarelli ne, Missanelli 5, Viviani ne, Ramò, Zussino, Furlani 1; All. Chimenti