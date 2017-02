Futsal. La vittoria sfugge di un soffio al Kaos

Non c’è il lieto fine nella battaglia tra Kaos e Came. Due volte sotto nel punteggio, la formazione di Fernandez trova il sorpasso e il primo vantaggio dell’incontro a poco più di tre minuti dalla fine. La rete di Titon, all’undicesimo centro stagionale illude il PalaHiltonPharma, dove il Kaos non vince dall’esordio casalingo, la risposta di Bellomo fissa il 3-3 conclusivo. Senza gli indisponibili Fernandao e Saad e lo squalificato capitan Ercolessi, gli estensi non riescono ad avere la meglio contro i veneti, fanalino di coda della classifica e privi del bomber Vieira. Rimandato l’appuntamento con la vittoria, Vinicius e compagni ci riproveranno nel prossimo turno: venerdì il Kaos ospiterà alle 20,45 in diretta su Sportitalia il match con la Cioli Cogianco.

KAOS FUTSAL-CAME DOSSON 3-3 (1-1)

KAOS FUTSAL: Putano, Nora, Titon, Tuli, Kakà, Mateus, Schininà, Gabriel, Peric, Vinicius, Di Guida, Timm. All. Fernandez.

CAME DOSSON: Vascello, Belsito, Schiochet, Crescenzo, Alemao, Bordignon, Bellomo, Vieira, Vavà, Rosso, Boaventura, Miraglia. All. Rocha.

MARCATORI: 3’29’’ p.t. Boaventura (C), 9’ Mateus (K), 11’58’’ s.t. Alemao (C), 13’01’’ Tuli (K), 16’24’’ Titon (K), 18’37’’ Bellomo (C).

AMMONITI: Bellomo (K), Bordignon (K), Belsito (K), Alemao (K).

ARBITRI: Manuela Di Fabbi (Sulmona), Andrea Campi (Ciampino) CRONO: Fabiano Maragno (Bologna).