Riorganizzazione ospedaliera, i dubbi dei sindacati

Sono serviti un po’ di giorni ai sindacati confederali per uscire allo scoperto con le proprie critiche alle contestatissime – soprattutto dai sindaci del Delta – linee guida per la riorganizzazione ospedaliera nella provincia, votato lo scorso 30 gennaio in Conferenza territoriale socio sanitaria.

Nel tardo pomeriggio di sabato le organizzazioni confederali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato un documento unitario, piuttosto lungo peraltro, in cui esprimono le proprie perplessità, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori.

“Siamo ad un passaggio molto importante per la sanità della nostra provincia e occorre fare molta attenzione – scrivono Vitali (Fp-Cgil), Canella (Cisl-Fp) e Cerini (Uil Fp) -. Constatiamo una coerenza con il percorso presentato nel piano strategico 2013-2016 dove veniva indicata come necessità, non rinviabile, l’inizio di un percorso di integrazione tra l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, non del tutto scontata, in un momento storico dove facilmente si cambia rotta e persino meta. Comprendiamo le difficoltà che sono presenti nel rispondere alle vigenti norme. Riteniamo che il grande investimento finora fatto abbia portato buoni risultati, ancora con ampi margini di implementazione, ma buoni risultati”.

Ma – e veniamo alle critiche – non mancano questioni “che ci lasciano perlomeno perplessi”. Lo spunto e la poco gradita risposta data dal dg del Sant’Anna al sindaco di Fiscaglia, Sabina Mucchi, sul tema del personale: “Il tema del personale – avrebbe detto Tiziano Carradori secondo quanto riportano i sindacati – va affrontato in altri luoghi e le iniziative messe in campo oggi non trovano un precedente negli anni”. Sulla base di tali affermazioni “ci permettiamo di rimanere scettici”.

Scetticismo innanzitutto sul processo d’integrazione Ausl-Sant’Anna, che “ad oggi rischia di trovare spazio solo sulla carta”. Il motivo è che “la costituzione dei servizi comuni amministrativi dal 2015 ad oggi vede ad esempio il servizio di gestione del personale lavorare separatamente, addirittura nella stessa palazzina in due piani diversi e non integrati tra essi; registriamo quotidianamente la difficoltà dei dipendenti coinvolti che si trovano a gestire mole di lavoro, “aziendali”, importanti e che non riescono a mettere a sistema l’attività complessiva”. Inoltre il “Cug (comitato unico di garanzia) si è riusciti a costituirlo in forma comune solo nelle dichiarazioni: ogni azienda nominerà il proprio”.

Tocca poi al piano occupazionale 2016: “Entrambe le Aziende hanno fatto fronte alle cessazioni, anziché come previsto con personale a tempo indeterminato, esclusivamente assumendo personale a tempo determinato aumentando esponenzialmente il precariato e hanno inoltre disatteso l’accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Emilia Romagna e Cgil, Cisl e UIl riguardante il Piano di assunzione straordinario aggiuntivo per far fronte ad esigenze organizzative e rispetto della Legge 161″, lamentano i sindacati. “A fronte di 37 unità per entrambe le Aziende previste registriamo una sola assunzione”.

Poi la questione del Piano di rientro, per tanto tempo negato dal Sant’Anna e infine arrivato a dicembre 2016, con i suoi problemi, come quello della mensa aziendale – il cui accesso è stato rimodulato d’imperio – con “accordi sommari, nella prima fase, (diversi fra le due aziende) che ha fatto scadere la qualità e la scelta dei pasti e provocato una disaffezione dei dipendenti alla mensa che poi ha portato la ditta che gestisce il servizio a dichiarare degli esuberi nel proprio personale. Ma si sono risparmiati 300.000 euro annui e questo è importante, nonostante ci saranno 11 lavoratori disoccupati”.

Critiche anche sull’aumento dei posti letto “tanto agognato e tanto decantato” che però secondo i sindacati “avverrà convertendo posti di Day Hospital in degenze ordinarie ma nessuno dice in esplicito che le prestazioni che prima venivano garantite con i posti di Day Hospital verranno poi effettuate in regime ambulatoriale, il che vuol dire pagamento di un ticket e quindi l’aumento della spesa sanitaria a carico dei cittadini”.

“La riorganizzazione delle degenze all’interno dell’Ospedale – affermano Cigl, Cisl e Uil – ha creato un via vai di pazienti tra le varie unità operative che nulla ha a che vedere con una appropriata gestione delle cure e una migliore offerta sanitaria. Un esempio molto dibattuto, anche sulla stampa, è il simbolo di questa riorganizzazione: la medicina e chirurgia d’urgenza che altro non è che il fallimento organizzativo di chi l’ha pensata e attuata. Nonostante ciò il problema dei ricoveri e della carenza di posti letto non si è risolto, anzi stiamo assistendo quotidianamente ad una grave situazione che porta ad un continuo “miscuglio” di pazienti come per esempio un paziente operato alla testa nel reparto di neurochirurgia con a fianco un paziente internistico con la polmonite. Oggi – ricordano i sindacati – ci troviamo a gestire anche l’ipotesi di rimodulazione delle presenze assistenziali all’interno delle degenze, sempre con la giustificazione del piano di rientro, assistiamo a una richiesta di diminuire le presenze di infermieri addetti alla cura dei pazienti ricoverati o a calcoli di personale insufficienti a garantire la copertura delle assenze. Verosimilmente ci saranno meno infermieri all’interno delle sale operatorie, in reparti complessi come la rianimazione dove l’assistenza ha tempi scanditi da una criticità delle persone ricoverate che non può lasciare nulla al caso e alla approssimazione delle cure; in pneumologia dove con giochi di equilibrismo tra la chiusura e riapertura dei posti letto, quando si chiudono dei posti letto si diminuisce il personale assistenziale e non lo si reintegra nel momento del ripristino di ciò si era chiuso momentaneamente, in attesa dell’acquisto di nuovi respiratori. Tutto questo e altro che ancora non sappiamo, quando c’era stato detto che non si sarebbe mai toccato il personale e che era al di fuori delle possibilità di taglio nella stesura del piano di rientro”.

“Delle due l’una, o il personale è parte fondamentale di un buon sistema sanitario, ed è considerato un investimento oppure no. Basta dirlo con chiarezza”, prosegue la nota. “Tutte le riorganizzazioni hanno bisogno della partecipazione, della condivisione e dell’integrazione di tutti i professionisti, di chi vive quotidianamente i problemi di salute delle persone e cerca di dare risposte nonostante si continui a non considerare il valore di chi lavora ogni giorno. Se si parla di un piano provinciale di riorganizzazione, condizione indispensabile è che le due Aziende progettino e agiscano con i medesimi criteri e tempi, altrimenti parlaimo di integrazione e produciamo disintegrazione. I sindaci – concludono i sindacati – hanno una grande responsabilità perché sono i primi garanti della salute dei cittadini, per questo occorre una continua collaborazione e verifica di ciò che accade alla nostra sanità. Bisogna tenere alta l’attenzione riguardo una reale integrazione tra territorio e ospedale, perché attualmente ravvisiamo un enorme rischio di centralizzare l’attenzione sul progetto di integrazione tra gli ospedali perdendo di vista il territorio”.