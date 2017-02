Trivelle: il no unanime di Argenta

di Giuseppe Malatesta

Argenta. È unanime il no alla ricerca idrocarburi nel territorio argentano. Il consiglio comunale ha discusso l’ordine del giorno nettamente contrario a “La Stefanina”, il permesso di ricerca presentato da Aleanna Resources, votando il documento proposto da sindaco e giunta favorevolmente e all’unanimità.

Ad esporre ‘le ragioni del no’ (l’accettazione compete in ogni caso al governo centrale, per effetto del decreto Sblocca Italia, ndr), l’assessore all’ambiente Marco Chiarini, dando lettura di una “posizione a tutti gli effetti politica, contraria per motivi innanzitutto ambientali ed energetici, e per altri non meno importanti legati alla fragilità di un territorio già interessato da una preoccupante subsidenza. Il fenomeno potrebbe aggravarsi ulteriormente a seguito di trivellazioni e le attività di ricerca ed estrazione – sostiene la giunta – sono assolutamente problematiche per un’area limitrofa al parco del Delta del Po e ad una riserva Mab Unesco”.

“Siamo completamente concordi e voteremo certamente a favore – ha voluto sottolineare Luca Bertaccini (M5S) dai banchi dell’opposizione -, ma ci piacerebbe includere un emendamento, ossia l’impegno dell’amministrazione nell’organizzare, in collaborazione con tutte le forze politiche, incontri aperti ai cittadini con Aleanna e con chi è contrario all’operazione, perciò l’amministrazione stessa. Bisogna spiegare ai cittadini che l’ente locale è completamente impotente rispetto alle decisioni governo centrale”.

“I poteri svuotati delle amministrazioni ‘area Stefanina’, tutte vicine al Pd – ha voluto sottolineare Bertaccini – stridono con le responsabilità del governo centrale, con il quale il dialogo dovrebbe essere più incisivo. Fa specie notare che ultimamente il nostro territorio sia visto solo come bacino di voti, maltrattato poi quando arriva il momento di riconoscere dignità e diritti”.

“Il sostegno che si dà localmente al governo centrale – conclude il pentastellato – si contraddice in questo ordine del giorno. I nostri canali comunicativi prevedono da sempre la presenza di senatori e deputati sui territori, a dialogare e illustrare l’attività di governo. Portateci i rappresentanti del Pd che hanno previsto lo Sblocca Italia”.

Sulla proposta dei pubblici dibattiti, frena il gruppo di maggioranza. “Pur accogliendo le motivazioni di Bertaccini – riferisce il capogruppo Luca Simoni – riteniamo che eventuali iniziative possano essere organizzate in autonomia dai singoli gruppi. Propongo piuttosto un approfondimento delle tematiche in commissione ambiente”.