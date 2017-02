Spal bella ma sfortunata, Semplici: “Meritavamo di vincere”

di Andrea Mainardi

Tanto rammarico per questa Spal che non aprrofitta del pareggio tra Verona e Benevento facendosi fermare sull’1-1 dall’Ascoli. Nonostante le occasioni prodotte infatti i biancoazzurri hanno dovuto rimontare al gol di Favilli, dopo aver disputato una partita più che buona.

Dispiaciuto per il risultato, il presidente Walter Mattioli commenta così: ” abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra che si è difesa e ha perso tempo. Meritavamo di vincere ma sapevamo che sarebbe stata una gara difficile dato che loro sono bravi fuori casa. E’ andata così, c’è rammarico anche se non ho capito la mancata espulsione di Augustyn ed il pochissimo recupero nel secondo tempo”.

Molto soddisfatto della prestazione invece Leonardo Semplici: “credo si sia vista una grande Spal, tra le migliori della stagione, abbiamo creato tantissimo giocando con la giusta identità. Le squadre che vengono qui ci rispettano e cambiano anche modulo, ho provato a vincerla col terzo attaccante, dobbiamo andare avanti con convinzione perchè giocando così ci toglieremo tante soddisfazioni. Bene Costa oggi così come l’intesa tra Floccari ed Antenucci che sta crescendo. Dell’arbitro non parlo, valuteranno il suo operato le persone preposte a farlo”.

Rientrato oggi dopo diversi mesi di stop, anche Michele Cremonesi mastica amaro: “avevo tanta voglia di giocare, spiace di non essere rientrato trovando la vittoria. Credo che abbiamo fatto una bella prestazione creando molto, l’uno a uno può andar bene dato come si era messa la gara. Ci è forse mancata un pò di fortuna, si è vista la solita Spal casalinga e ci portiamo a casa questo punto”.

Alex Meret dal canto suo, nonostante una buona prova, ha qualche responsabilità sul gol: “peccato, il cross era teso e ho fatto un passo che mi ha portato fuori posizione. Poi non sono stato abbastanza veloce a recuperare, potevo fare sicuramente meglio. Il pari ci sta stretto dato che abbiamo creato più di loro, in spogliatoio c’era rammarico per i due punti persi”.