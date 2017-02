A Comacchio ritorna lo spettacolo del Carnevale sull’acqua

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Barche allegoriche, gruppi mascherati e musica per le vie del centro storico: sono gli ingredienti del carnevale sull’acqua, “imponente spettacolo” che torna a colorare la città lagunare per due domeniche consecutive, il 19 e il 26 febbraio, risultato della proficua collaborazione tra numerose realtà associative, culturali e sportive, attività commerciali, scuole e parrocchie del territorio, magistralmente dirette della cooperativa sociale Girogirotondo, ente capofila e regia della manifestazione.

Dedicati ai bambini gli appuntamenti mattutini, dalle 10.30 in piazzetta Trepponti alle prese con la sfilata per strade e canali, con l’intrattenimento de ‘La grande burla’, dei gruppi parrocchiali, di ‘Volanialand’ e della neonata Clara Spa, che con i ‘folletti del riciclo’ racconterà un carnevale ecologico.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 la parata allegorica, l’attrazione di grande richiamo, vetrina per i gruppi che da mesi allestiscono barche e carri sempre più ricchi, “unici e d’impatto”. Al termine della parata, che vedrà premiati i più meritevoli e sarà immortalata dagli ‘Instagramers Ferrara’, il testimone passa alle scuole di ballo in scena tra piazzetta Trepponti e via XX settembre, dove si esibiranno anche le ‘Dogato Sister’.

L’articolato programma, disponibile anche sul sito istituzionale comunale, è stato presentato questa mattina dalla direttrice della coop capofila Carla Carli, affiancata dagli amministratori comunali e da Patrizia Buzzi, responsabile del Servizio Istruzione, tutti concordi nel sottolineare il valore comunitario della più importante manifestazione invernale.

“L’eccezionalità degli eventi comacchiesi – ha sottolineato Carli – si deve alla passione e al forte senso di appartenenza dei cittadini, che ringrazio uno ad uno per lo straordinario impegno profuso”. Un impegno “che dura tutto l’anno – ha aggiunto l’assessore Alice Carli -, considerati il lavoro che c’è dietro e la replica estiva. Questa è una scommessa vinta, una sfida lanciata nel 2012 che dimostra che la strada intrapresa è quella giusta, che il ruolo della comunità è fondamentale e che il nostro centro storico vive e si fa riscoprire anche attraverso questo genere di attività”.

Riconoscendo l’essenziale appoggio dell’amministrazione, la funzionaria Buzzi ha ripercorso le sei edizioni del carnevale sull’acqua, riflettendo sulla “capacità di trasformarlo in un evento di grande portata che, partendo dalle scuole, mantiene un forte valore pedagogico. Inoltre – continua Buzzi – si è vista una comunità recepire positivamente gli stimoli di un’amministrazione che ha, in generale, tra i suoi meriti quello di riattivare la partecipazione collettiva”.

Orgoglioso il sindaco Marco Fabbri. “Riconosco in questa manifestazione integrità e tradizione, due elementi che dimostrano che i comacchiesi sanno tornare indietro pur sapendo guardare avanti, un nostro punto di forza che ha colto anche la commissione di Capitale Italiana della cultura”. Fabbri ha infine anticipato l’intenzione di lavorare ad una promo-commercializzazione turistica legata al carnevale, in collaborazione con gli amministratori di Cento e Ferrara. “Penso sia strategico costruire un pacchetto che leghi e valorizzi il carnevale di Cento, il rinascimentale di Ferrara e il nostro carnevale sull’acqua”.