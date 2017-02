Da lunedì lavori in via Campagnoli

Cento. Da lunedì 6 a mercoledì 8 febbraio scatteranno le modifiche alla viabilità necessarie a consentire l’esecuzione di lavori di ripristino post sisma, che comporteranno l’impiego di un automezzo dotato di gru, ai civici 1/a e 1/b di via Campagnoli.

Queste le prescrizioni in vigore dalle 7 alle 19.

In via Campagnoli è istituita una strada a fondo chiuso con accesso consentito solamente a residenti e titolari di attività e uffici, che la potranno percorrere nei due sensi di marcia. I veicoli giunti all’intersezione tra via Campagnoli e corso Guercino hanno l’obbligo di svolta a destra, utilizzando la piazza Guercino in deroga all’Area Pedonale Urbana.

Tale modifica alla viabilità su via Campagnoli, comporterà in corso Guercino l’istituzione di divieto di circolazione a tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Accarisio e via Campagnoli: pertanto i mezzi giunti all’intersezione tra corso Guercino e via Accarisio avranno l’obbligo di svolta a destra o sinistra (su via Accarisio) a esclusione di residenti, titolari di attività e uffici, che dovranno inevitabilmente uscire utilizzando piazza Guercino.