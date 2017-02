“Pss Pss”, la surreale magia del circo contemporaneo

di Federica Pezzoli

Niente naso rosso, parrucche variopinte e scarpe fuori misura, niente giochi con i palloncini, solo la surreale, tenera, comicità della clownerie circense.

Venerdì 3 febbraio al Teatro Comunale di Occhiobello è andato in scena “Pss Pss” con i clown-attori Camilla Pessi e Simone Fassari e la regia di Louis Spagna. La scorsa stagione erano arrivati i divertentissimi coiffeur della “Nuova barberia Carloni” e anche quest’anno l’associazione Arkadiis e il direttore artistico Marco Sgrabi hanno deciso di scommettere su una serata dedicata al circo contemporaneo e alla sua fusione con il teatro: una scommessa vinta a giudicare dalla sala piena e dal pubblico dai 9 ai 99 anni.

Poco rappresentato – purtroppo – in Italia, “Pss Pss” è vincitore di numerosi premi internazionali, come il premio del Cirque du Soleil al Festival Du Cirque de Demain, ed è stato applaudito in Francia, in Brasile, in Egitto, in Turchia e in Polinesia, in Marocco e in Giappone. È stato ‘sell-out show’ al Fringe Festival di Edinburgo nel 2014 e ora Camilla e Simone si stanno preparando a tornare in tournée in Cina.

Un successo attraverso i cinque continenti che si deve al linguaggio universale del corpo e dello sguardo utilizzato dai due attori, un po’ clown, un po’ mimi, un po’ acrobati, sempre e comunque esilaranti. In fondo cosa c’è di meglio che usare le proprie affinatissime abilità di clown, giocolieri e acrobati per far sembrare improvvisate e casuali o addirittura goffe, gag studiate fin nei minimi dettagli della mimica del corpo e del volto, sperando di creare un legame con il pubblico e regalare un momento di gioia sincera?

Ecco allora Camilla e Simone, due timidissimi Pierrot che potrebbero essere usciti da una pellicola di Fellini o da un film muto di Charlie Chaplin, innocenti e spregiudicati come bambini, si ritrovano davanti agli spettatori e cercano di intrattenerli come meglio possono. Si entra nel reame senza tempo della fantasia, dove ogni oggetto non è solo quello che sembra: un diablo disubbidiente umilia il giocoliere e una scala non è solo uno strumento che serve semplicemente per raggiungere un trapezio, ma diventa una barca, o meglio ancora un vero e proprio strumento musicale capace di comporre, appunto, una scala di note.

Tutto questo non potrebbe essere realizzato senza una perfetta complicità dei due artisti che affrontano insieme questa sfida, dandosi continuamente forza, incoraggiandosi l’un l’altro in ogni momento, attraverso quel piccolo “pss pss” che dà il titolo allo spettacolo e che, nel momento del bisogno, fa sentire la presenza e il sostegno del compagno.

Un’ora di spensierata ilarità composta di tanti piccoli divertissement deliziosi e poetici. “Pss Pss” racconta come per stare l’uno accanto all’altro spesso basti un semplice bisbiglio, come per dar forza a chi ci è vicino non servano parole, ma uno sguardo, una carezza, un abbraccio pieno di tenerezza e complicità.