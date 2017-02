“Porto in movie”, una rassegna cinematografica per il paese

Portomaggiore. Con l’arrivo del 2017, la nuova amministrazione del comune di Portomaggiore ha deciso di promuovere una serie di iniziative atte al rilancio della vita culturale ed economica del paese.

“Nella scorsa legislatura – spiega l’assessore all’istruzione Giuseppe Alesci – come consigliere alle politiche giovanili, ho promosso insieme a un gruppo di lavoro tra cui anche la Bdc skaters eventi, dei cicli di proiezioni, inizialmente in biblioteca e l’anno scorso con ottimi risultati già qua in sala consiliare. Quest’anno abbiamo deciso tutti assieme di alzare il tiro e aumentare la qualità delle proposte coinvolgendo le associazioni del territorio e quella che lavorano a livello nazionale e non solo per proporre un’offerta di qualità che possa attirare anche cittadini dei paesi vicini”.

Il prossimo venerdì 10 febbraio, avrà inizio la prima edizione della rassegna di cinema, chiamata “Porto in Movie”, che per quest’anno vedrà come filo conduttore la tematica del sociale. La proiezione di “He got game” (regia di Spike Lee) curata dall’associazione portuense “Non E’ un Paese per Vecchi” darà il via alle danze. Seguiranno altre 5 proiezioni fino a maggio con esclusive e ospiti di eccellenza.

Venerdì 24 febbraio con “Una Volta nella vita” (regia Castille-Schaar) a cura di Csv Agire Sociale (il tema sarà quello del “valore della scuola nella multiculturalità”); giovedì 23 marzo: Zerotrenta Selection: selezione di cortometraggi a cura dell’associazione Zerotrenta di Argenta che porta avanti da anni l’organizzazione dell’omonimo e rinomato festival nazionale del Cortometraggio. La serata sarà presentata dai giovani dell’associazione

Venerdì 7 aprile: Documentario “To Kyama: Rescate en el mar Egeo” in presenza di Emergency Ferrara e dell’associazione Sabir Network e di Camelot Ferrara che ci racconteranno del lavoro volontario di alcuni bagnini della Catalogna che a proprie spese sono andati a salvare numerosi migranti che hanno rischiato la vita nelle acque del Mar Egeo; giovedì 20 aprile: “Tanguy” . La sociologia nella dark comedy francese, a cura dell’esperta portuense Alessandra Molesini.

Infine, Venerdì 5 maggio, chiusura col botto di questa prima edizione, con la proiezione del film sul terremoto dell’Emilia, “La notte non fa più paura” dopo la festa del cinema di Roma, fa tappa a Portomaggiore. I produttori saranno presenti in sala per raccontare la produzione del film e il racconto intimo ed empatico dell’evento sismico del 2012. Una replica verrà proposta ad hoc per gli studenti di terza media, presso l’aula magna dell’istituto superiore, che stanno sviluppando la tematica del rischio sismico nel progetto Scuola Aperta – Parola agli esperti.

“L’assenza di un cinema – aggiunge l’assessore alla cultura Francesca Molesini – deve essere in qualche modo compensata da iniziative di tale genere che possano coinvolgere e creare interesse su tematiche importanti ma anche di svago che tengano viva una comunità come quella di Portomaggiore”.

Tutte le proiezioni avranno luogo presso la sala consiliare del Comune di Portomaggiore a partire dalle 21