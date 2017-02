“Il principe ranocchio” per grandi e piccini

Domenica 12 febbraio alle ore 17 il musical della Compagnia Bit “Il principe ranocchio”, sarà sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara per incantare grandi e piccini con una delle fiabe più belle di tutti i tempi.

Lo spettacolo, produzione inedita e interamente italiana attualmente in tournée nei principali teatri italiani, ha ricevuto 2 candidature anche agli Italian Musical Awards come “migliore spettacolo off” e “migliori musiche originali”.

Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, originale nel testo, nelle musiche e nella caratterizzazione dei personaggi, fin dalla prima scena lo spettacolo condurrà piccoli e grandi in un mondo magico e divertente, sapendo farli commuovere, divertire e anche riflettere sul valore della diversità.

Melina Pellicano, regista e autrice del libretto, dichiara che per l’adattamento della fiaba in musical ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e inserendo personaggi originali non presenti nella versione della fiaba originale. “Nel riscrivere la storia – spiega ellicano – ho voluto dare un caratterizzazione particolare ad ogni personaggio inventato, tanto da pensarli come dei caratteri da film d’animazione, con una forte personalità, caricaturali, ironici e con un tocco di follia che li rendesse meno umani e più eccentrici, come se fossero disegnati. Il risultato è uno spettacolo divertente e romantico al tempo stesso”.

L’intento della regista è stato quello di riscrivere la fiaba facendo emergere soprattutto l’ironia come elemento ricorrente, attraverso personaggi e aneddoti divertenti e imprevedibili. Tutto ciò aiuta a sottolineare con leggerezza un tema di importanza sociale quanto mai attuale: la diversità come valore e come ricchezza e non come qualcosa di cui avere timore.

“Ciò che non ci è famigliare ci fa paura e ci destabilizza” – afferma ancora Pellicano – “al contrario, se guardassimo con interesse alla diversità, potremmo scoprire delle possibilità che non farebbero altro che arricchirci”.

Melina Pellicano firma anche le coreografie, mentre le musiche sono di Marco Caselle, Stefano Lori, e Gianluca Savia e le liriche di Marco Caselle. Frog è interpretato da Marco Caselle, la principessa Lilian da Valeria Camici. Nel ruolo di Gerard c’è Umberto Scida, Baswelia è affidata a Lucrezia Bianco. Completano il cast dei protagonisti Saulo Lucci nel ruolo del RE e Marianna Bonansone in quello di Sybille. L’ ensemble è composto da ballerini e performer della Compagnia Bit.