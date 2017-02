Trovato con 200 grammi di hashish e involucri di coca, arrestato

Copparo. I poliziotti lo hanno controllato mentre si trovava in piazza del Popolo a Copparo, trovandogli addosso due panetti di hashish da 200 grammi e sei involucri nascosti in un pacchetto di sigarette contenenti 5 grammi di cocaina.

Finisce così agli arresti domiciliari A.A.A., cittadino marocchino di 42 anni, residente a Copparo e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

Il controllo nei suoi confronti in piazza del Popolo non è stato casuale ma frutto di plurimi servizi di osservazione svolti nei giorni precedenti da parte della Polizia di Stato. Il pm, al termine delle attività di rito, ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.