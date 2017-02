La Lega manifestera a San Bartolomeo contro l’arrivo di migranti

Lunedì sera alle ore 19.30 ci sarà un corteo della Lega Nord a San Bartolomeo in Bosco, da via Spinazzino sino a via Paglierini, fino alla casa “dove a giorni dovrebbero arrivare 12 richiedenti asilo”.

Si tratta dell’immobile già visitato da Nicola Lodi nella giornata di venerdì – che ci era stato riferito si trovasse a Torre Fosse – e che secondo l’esponente del Carroccio ospiterà “gli stessi ospiti nell’appartamento di viale Cavour”.

“Manifesteremo per dire no all’arrivo di nuovi profughi a San Bartolomeo – afferma Lodi -. Ci sono cittadini pronti a organizzare barricate e assicuro che la macchina organizzativa è in moto. Il prefetto annunci lo stop di questa azione o assicuriamo che vedremo una Gorino 2”.